El Clausura vuelve con maratón de 35 encuentros en 23 días

Marco Mejía / La Paz

Vuelve la seguidilla de partidos en el torneo Clausura de la División Profesional. Cinco fechas en 23 días se disputarán a partir de mañana, antes del receso que tendrá nuevamente el campeonato para los amistosos que jugará el seleccionado nacional el 11 y 15 de octubre.

Antes del nuevo paréntesis que habrá en el campeonato, los equipos que están en la punta tendrán duras paradas en el objetivo de seguir en los primeros lugares de la tabla de colocaciones y pelear el título del campeonato Clausura.

Wilstermann, que en el momento comparte la punta con Bolívar, se medirá en las siguientes tres fechas con equipos cruceños: con Sport Boys y Oriente Petrolero en condición de visitante y será local con Royal Pari. En la fecha 14 comenzará la segunda rueda y los aviadores se medirán de entrada con Guabirá en el Capriles y antes del receso tendrán la visita más dura frente a Bolívar.

Por su parte los académicos comenzarán el domingo su andar frente a Nacional, en la Villa Imperial; serán locales con Sport Boys y cerrarán la rueda con Royal Pari, en Santa Cruz. La ronda de las revanchas comenzará para los celestes con un par de encuentros arriesgados: primero con Oriente en el Tahuichi y posteriormente con Wilstermann en el estadio Hernando Siles.

Foto:APG

Los atigrados

El cuadro de The Strongest, que ha tenido un gran repunte de la mano de Mauricio Soria, no se moverá de La Paz en las siguientes tres fechas: este sábado recibe a Real Potosí, luego visitará a Always Ready en El Alto y nuevamente será local contra Destroyers.

En la segunda rueda comenzará también de local enfrentando a Blooming y el 6 de octubre saldrá recién para enfrentar a San José en el estadio Jesús Bermúdez. Mucho dependerá de lo que hagan San José y Nacional Potosí en las siguientes cinco fechas para involucrarse en la pelea por la corona del campeonato y no irse al nuevo receso con pocas posibilidades de pelear el primer lugar a los tres que están arriba.

Foto:APG

Tabla acumulada

Si el campeonato terminará hoy, la repartición de premios para las copas internacionales de 2019 serían como sigue: Bolívar es Bolivia 1 a la Libertadores por haber ganado el torneo Apertura, Wilstermann sería el Bolivia 2. Basado en la tabla acumulativa, The Strongest y Nacional Potosí agarrarían los otros dos cupos.

A la Sudamericana clasificarían Blooming, San José, Oriente Petrolero y Always Ready. Los millonarios, que este año volvieron a primera, no deberán descuidarse para jugar a nivel internacional en 2020. El equipo de Julio Baldivieso tiene 46 unidades, pero cerca se encuentran Real Potosí (38) y Royal Pari (37), que darán pelea por un cupo.

Entre el descenso y la clasificación a una Sudamericana se encuentra el plantel de Guabirá, que cumple una baja campaña en el campeonato, pero aún pelea un torneo internacional por la campaña que tuvo en la primera mitad del año y que aún lo mantiene con expectativas.

El descenso directo

La otra lucha será por mantener la categoría, en la parte baja de la tabla se encuentran comprometidos tres equipos Sport Boys y Aurora que tienen 31 unidades, ambos en el penúltimo lugar, y Destroyers, que es último con 28 puntos.

Para los tres equipos ha comenzado una carrera en procura de mantener la categoría y de no dejar en el camino más unidades que puedan comprometer su permanencia en la División Profesional.

Fuente: https://www.paginasiete.bo