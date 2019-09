El fuego avanza y encienden las alarmas en Roboré; evacúan una comunidad

Las miles de personas desplazadas en la zona de la Chiquitanía para combatir los focos de calor que ya han arrasado alrededor de 2.000.000 hectáreas no han logrado su objetivo, pese a su sacrificado esfuerzo, que incluso costó la vida a un bombero voluntario.

Es más, las quemas aparecen día a día y ahora han puesto en serio riesgo a los pobladores de la comunidad Yororobá, a unos 50 minutos de Roboré, donde se ordenó la evacuación de mujeres y niños.

Hace como una semana los habitantes de este lugar, apoyados por un pequeño grupo de bomberos comunitarios, habían logrado evitar que el fuego llegue hasta sus zonas de cultivo y provisión de agua, pero ahora se encuentran nuevamente en peligro por tres focos de calor que ya se encuentran muy cerca.

“Estamos haciendo la evacuación de las personas, especialmente de los niños y las mujeres por el mismo hecho de que el aire está sumamente contaminado y se nos vienen tres focos de fuego desde tres puntos próximos a la comunidad. A todos ellos los estamos llevando al albergue municipal por orden del alcalde de Roboré”, informó en esa localidad una funcionaria municipal a la red Bolivisión.

Dijo que había como 17 voluntarios trabajando en la zona para apagar los incendios, pero tuvieron que retirarse porque el viento reactivó el fuego.

De igual forma, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Gobernación de Santa Cruz, Enrique Bruno, dijo que existe gran preocupación por el comportamiento del fuego en Roboré y reveló que, tras realizar un sobrevuelo, expertos internacionales y nacionales advirtieron que la situación es peor a la que atravesó Chile en 2017, cuando las llamas consumieron 587.000 hectáreas.

“De los estudios que están teniendo del comportamiento del fuego en el departamento hay uno en la zona de Roboré que está generando una preocupación mayor, que es por la acumulación de calor, de energía, del comportamiento que se está teniendo, puede tener otros fenómenos que hay que tomar muy en serio”, advirtió.

Agregó que “este fenómeno puede, según la información que nos han brindado, ser uno de los fenómenos más complicados que se ha tenido en Latinoamérica, según la experiencia de todos estos expertos”.

Santa Teresita

La situación de emergencia se ha reactivado también en Santa Teresita, una comunidad ayorea donde el fuego se ha descontrolado, según informó este martes el alcalde del municipio de San José de Chiquitos, Germaín Caballero. Dijo que las llamas también amenazan a algunas comunidades menonitas.

“La situación es bastante delicada porque el área de fuego sigue aumentando, porque la acción de los vientos así lo está facilitando”, lamentó. Dijo que ello ocurre pese al “trabajo muy dedicado” del equipo de bomberos, militares y voluntarios que operan en el lugar.

Por ello, consideró oportuno emitir una declaratoria de desastre nacional para apurar la llegada de la ayuda internacional. Así lo demandó al presidente Evo Morales en una entrevista con la red PAT.

“Con todo el esfuerzo que se está haciendo en los tres niveles de gobierno queda demostrado que la capacidad técnica del Estado está siendo superada ampliamente por la contingencia de incendios, por lo tanto le pido al presidente Evo Morales, creo que es momento de declarar emergencia internacional, desastre nacional”, afirmó.

A su juicio, Bolivia necesita recibir “toda la cooperación de los países vecinos para poder hacer frente a esta situación”. Consideró que es importante medir la capacidad técnica en relación a los resultados obtenidos y el tiempo.

“Día que pasa se están consumiendo cientos de hectáreas, se está cometiendo daños ambientales irreparables, corresponde la declaratoria de desastre nacional y pedir la cooperación internacional. No se trata de que no tengamos la capacidad técnica en el conjunto del Estado boliviano, se trata del tiempo que pasa y que no estamos resolviendo esos problemas”, dijo.

Reunión de emergencia

Ante este panorama, la Gobernación de Santa Cruz citó a una reunión de emergencia en la que participarán representantes del gobierno central para definir acciones a seguir a futuro en el combate contra los focos de calor en la Chiquitanía. Allí se analizarán además las recomendaciones que tienen los expertos internacionales que sobrevolaron la zona.

Este martes también se cumple el plazo que organizaciones indígenas, cívicos y autoridades locales dieron al gobierno central para que declare desastre nacional. (10/09/2019)

La Razón Digital / Baldwin Montero / Ruben Ariñez / La Paz