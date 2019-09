El MAS alista toma de rotondas en el segundo anillo y pide garantías a la Policía

El dirigente del MAS, Tito Sanjinez, denunció que grupos de choques opositores amenazan la actividad política que pretenden realizar esta tarde en todas las rotondas del segundo anillo

EL DEBER

La tarde de este jueves, entre las 17:00 y 19:00, seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS) realizarán una manifestación en todas las rotondas del segundo anillo de Santa Cruz.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tito Sanjinez, miembro de la dirección urbana del MAS en Santa Cruz, dijo que la denominada ‘Tarde Azul’ será para recolectar recursos económicos -que serán enviados como ayuda a la Chiquitania que se ve afectada por los incendios forestales-, y pidió a la Policía las garantías para realizar la actividad, ante presuntas amenazas por parte de grupos radicales.

Sanjinez dijo que pese a las amenazas de agresión que han recibido por parte de diferentes plataformas opositoras, los masistas tomarán de forma simultánea las 18 rotondas del segundo anillo a partir de las 17:00 horas.

“El MAS va realizar una actividad política en las rotondas del segundo anillo, no vamos a bloquear, no vamos a generar caos vehicular; sin embargo, en las redes sociales los grupos de choque están convocando para ir a confrontar nuestro acto político, no queremos una confrontación entre la ciudadanía”, indicó Sanjinez.

Agregó que remitieron hasta el despacho del comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, una nota haciendo conocer estas amenazas a fin de garantizar la estabilidad de la actividad y evitar enfrentamientos violentos.

Fuente: eldeber.com.bo