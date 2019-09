El momento del avance incontrolable del agua: los impactantes videos de las inundaciones por el huracán Dorian en Bahamas

Inundaciones en Bahamas

En su feroz avance hacia la Florida, el huracán Dorian pasó por las islas Bahamas y causó enormes estragos.

Con vientos de 300 km por hora, dejó calles, rutas y casas bajo el agua. Muchos huían desesperados hacia adonde podían y trataban de subir a los techos, mientras otros resistieron adentro de las casas, aterrorizados por el avance de la marea.

Los videos que registraron los habitantes son un testimonio preciso de las dimensiones y los efectos del huracán.

Fuente: Clarín

El servicio meteorológico de EE.UU. describe las condiciones en las islas Ábaco de las Bahamas como «catastróficas».

En las redes sociales han aparecido videos desde las islas Ábaco que muestran daños importantesy las severas condiciones climáticas que se viven allí debido al paso del huracán Dorian, el más potente jamás registrado en las Bahamas.

El Departamento de bomberos y rescate de voluntarios de Hope Town (Bahamas) ha confirmado que el violento paso de este huracán de categoría 5, cuya velocidad ha superado los 297 kilómetros por hora, ha dejado casas destruidas y techos arrancados.

Los bomberos realizarán una evaluación de los daños tan pronto la tormenta deje la isla.

«Ahora no es momento de entrar en pánico, ahora es el momento de planificar cómo comenzar a recuperarse», publicó el Departamento en las redes sociales.

