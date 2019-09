Cuando estalló el caso Zapata, el diario norteamericano “The New York Times” calificó al presidente Morales como el peor novio del mundo, pues no sólo hizo desplantes hacia su antigua pareja, a la que llamó “cara conocida”, sino que por orden del régimen la joven mujer terminó presa y la existencia de un hijo de ambos quedó en la nebulosa hasta el día de hoy. En estos días han vuelto a surgir novedades sobre una nueva descendencia presidencial y su confesa predilección por las quinceañeras. La ecuación es muy parecida a otras que surgieron en el pasado, incluyendo la figura del nepotismo y de una dama de hierro con amplios dominios en tierras sureñas. El primer mandatario no se ha pronunciado al respecto y es posible que estén preparando un libreto mucho más creíble que el de 2016, pues aquella vez, lo escandaloso no fue la fecundidad del poder, sino las complicaciones de las explicaciones, las contradicciones y las metidas de pata, propias y ajenas.

Fuente: eldia.com.bo