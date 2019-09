El pedido de Rafael Nadal a Tiger Woods después de eliminar a Martin Cilic en el US Open

Los fanáticos vieron muchas veces a Tiger Woods agitando el puño en señal de celebración. Pero el festejo del ganador de 15 Majors de golf no fue esta vez por un acierto en el green, sino para animar desde la tribuna a su amigo, Rafael Nadal, que anoche eliminó al croata Marin Cilic por 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 y se convirtió en el rival de Diego Schwartzman en cuartos de final del US Open.

El español deslumbró con algunos puntos sensacionales, incluso el penúltimo, cuando su pelota viajó por el costado de la red y entró. «Simplemente una actuación increíble y una forma increíble de cerrar el partido», señaló Woods en un tweet.

What a great night watching @RafaelNadal. Just an incredible performance and awesome way to close out the match. Thanks to @Rolex for hosting us.

— Tiger Woods (@TigerWoods) September 3, 2019

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook