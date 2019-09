Elecciones 2019: Mesa plantea la reducción de impuestos y terminar con el sistema extorsivo

El candidato a la presidencia, Carlos Mesa. Foto: ANF

ENTREVISTA: El candidato por la Alianza de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, habló sobre su plan de gobierno en materia económica, social y medioambiental.

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, asegura que su gobierno, en caso de que llegue al poder en las elecciones nacionales, no privatizará las empresas estatales, pero que sí pondrá reglas de juego claras para la inversión privada y progresivamente sustituya la inversión privada con el fin de reducir el déficit fiscal, el nivel de deuda externa y la caída de las reservas.

Otra de sus propuestas —que explicó en una extensa entrevista con la ANF— es que en materia medioambiental prohibirá la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y territorios indígenas. Además, analizar cuáles son las áreas en las que se puede ampliar la frontera agrícola de manera razonable, controlada y con garantías mínimas de un doble efecto.

También planteó la reducción de los impuestos, no de los más importantes, pero considera que es posible, más aún porque actualmente existe un “sistema extorsivo” que debe cambiar.

ANF: Frente a la creciente presencia de empresas y ciudadanos chinos en Bolivia, en actividades tanto legales como ilegales ¿qué plantea para la regulación y control desde el Estado?

CM: Las ilegales tienen que someterse a la ley (…) Sobre las actividades legales lo que tenemos que hacer es un proceso de diversificación y de cualificación. El problema está en la forma en que una empresa China o de otra nacionalidad llega a Bolivia con sus connacionales en ¿virtud de licitación?, ¿en virtud de contrato directo?, ¿en virtud de invitación?, ¿en virtud de créditos atados a la presencia de un determinado país?

Eso tiene que ver con la deuda externa. Si tú analizas la composición de la deuda externa, los últimos cinco años una parte muy significativa es deuda bilateral contratada y ejecutada entre Bolivia y un país, mayoritariamente China. No tengo nada en contra de este si es que las condiciones económicas son buenas (…) Ahí hay que evaluar algo, pero en términos generales no me parece saludable que uno contrate la mayor parte de su deuda con un solo acreedor porque eso te convierte en profundamente dependiente de ese acreedor.

