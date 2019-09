Elecciones: Tras violencia en Santa Cruz, Evo pide presencia de veedores internacionales «hasta de EEUU»

Horas después de los violentos hechos que dejaron más de 60 detenidos en Santa Cruz en el ínterin de una actividad de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a las elecciones del 20 de octubre, el presidente Evo Morales denunció este viernes que ese tipo de acciones constituyen un atentado contra la democracia, por lo cual planteó la presencia de veedores internacionales.

«Quiero aprovechar para denunciar de manera personal, a nivel nacional e internacional, las agresiones de la derecha boliviana contra un movimiento político del pueblo boliviano”, señaló el mandatario durante la inauguración del nuevo edificio de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba.

Reclamó además que, un día antes, algunos “grupos cerraron las casas de campaña del pueblo” en Chulumani, La Paz, y fustigó los hechos de violencia contra similares instalaciones en Santa Cruz, una de ellas la sede de campaña de Rolando Borda, candidato a diputado por el MAS.

“Lo de anteayer, lo de ayer, evidentemente levanta preocupación. Grupos, acompañados seguramente por algunos comités cívicos o los partidos de la derecha, no quieren que el pueblo nuevamente triunfe en las elecciones nacionales”, afirmó.

Luego planteó: “Yo quiero pedir que vengan de donde vengan veedores, hasta de Estados Unidos, para que hagan seguimiento de quienes son los antidemócratas en Bolivia, de dónde vienen, qué preparan, cómo atentan contra la democracia”.

Un numeroso grupo de activistas que reclama por el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que se rechazó la repostulación de Morales, atacó y tomó con violencia tres casas de campaña del oficialismo, que este jueves se había movilizado en una actividad de campaña en las principales rotondas de esa capital.

Los movilizados, posteriormente se enfrentaron con palos y piedras a la Policía que aprehendió a más de sesenta personas, entre ellas una decena de menores. En medio de las protestas, surgieron reclamos por los incendios forestales que afectan a más de dos millones de hectárea de la Chiquitanía cruceña.

Denuncia de golpe de estado

“Como las Fuerzas Armadas no pueden sumarse al golpe de estado usan grupos de jóvenes pagados”, inquirió Morales respecto al caso de un grupo de militares en retiro que, según denunció, pretendían urdir un “golpe” en contra de su Gobierno el 21 de agosto, ocasión en la que activistas llamaron a movilizaciones para precisamente rechazar su repostulación.

Es más, dijo que “acaban de informarme desde Santa Cruz, los detenidos han denunciado ‘tal persona me ha pagado’ para que vaya a atentar casas de la democracia, casas del pueblo, casas de campaña del MAS”.

En ese marco, pidió la presencia de veedores “venga de donde vengan”, incluso “hasta de Estados Unidos para que haga seguimiento” y verifiquen “quienes son los antidemócratas en Bolivia, de dónde vienen, qué preparan, cómo atentan contra la democracia”.

Asimismo, pidió a los militantes, simpatizantes y movimientos sociales que los respaldan no ingresar “al juego de la derecha” porque, a decir de Morales, “están provocándonos” y ese tipo de hechos son más que una señal del “inicio del golpismo”.

‘Para echar la culpa buscan un muerto’

“Para echar la culpa al gobierno, en especial al Evo, buscan muertos, buscan heridos y con eso tratar de convulsionar al país, por eso pido a no entrar a este juego”, exhortó.

“El pueblo no soporta con cierto fascismo, racismo, eso da una mala imagen, no es el pueblo, son grupos pagados, eso es condenable, condenamos y rechazamos y non aceptamos esa forma de hacer política”, agregó.

Ministros piden frenar violencia

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, también condenó las actitudes de violencia e hizo un llamado a la “calma y la tranquilidad” para evitar que estos episodios se repitan.

“No es ni sano ni conveniente recuperar estas actitudes intolerantes, la violencia nunca está bien. La proximidad de unas elecciones no debería venir de la mano del incremento de la violencia”, afirmó durante una entrevista con la red Unitel.

Dijo que si bien se anunció para este viernes el arribo de una marcha campesina contra la ley departamental de pausa ambiental que busca paliar los daños de los incendios forestales y para este jueves hubo una convocatoria de su partido a una actividad proselitista, esto no debería ser motivo para una reacción violenta de grupos que no están de acuerdo con el Gobierno.

“La convocatoria a una marcha o la convocatoria a actividades proselitistas no debería venir acompañada de acciones de violencia que quieran parar esas actividades electorales cuando estamos en campaña”, señaló.

Tras los hechos de violencia, la noche del jueves el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo sobre los detractores del Gobierno que “es una pena que no sepan manejarse en democracia” y acusó que “son los mismos que querían dividir Bolivia, los separatistas”.

“Que viva el proceso de cambio, que viva Evo, que viva Santa Cruz, que mueran los fascistas violentos”, avivó y luego dijo que los responsables de esos hechos “son la gente cobarde de siempre que están fuera de la ley, los que respiran odio, los racistas, los maleantes de siempre”. (13/09/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

