En Achacachi se cansaron de la política; hay poca campaña

En la tierra de los ‘ponchos rojos’ no quieren saber de política. El MAS y el MTS tienen presencia en la zona. Por el lago Titicaca hay poca actividad

IVÁN PAREDES TAMAYO

Achacachi no quiere saber nada de campañas electorales. El municipio paceño, cuna de los ‘poncho rojos’ y que hasta hace poco tiempo fue identificado como bastión del MAS, vive sus días sin inmiscuirse en la política.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

No conocen a los candidatos a diputados y a senadores. Solo saben que Evo Morales y Carlos Mesa están en carrera por la Presidencia. En los poblados ubicados en las riveras del lago Titicaca el panorama es diferente.

El proselitismo es tímido y las pinturas en paredes y en la carretera que va a Copacabana muestran esa modesta tarea para captar votos. El oficialismo y el Movimiento Tercer Sistema (MTS), de Félix Patzi, están presentes en la zona.

Julia Mendoza vende jugos y licuados de frutas en la plaza central de Achacachi. Su pequeño negocio está a un lado del edificio de la Alcaldía, que ahora está abandonado y destrozado. La infraestructura es la muestra de que Achacachi se niega a la política, a pesar de que en 2003 se levantó en contra del gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Julia relata que los candidatos no han visitado al pueblo. Solo vio a militantes del MTS pegar unos afiches en algunas calles, pero fueron abucheados.

Felipe Quispe, conocido como el Mallku, es dirigente de la región. Está seguro que Achacachi no apoya a ningún candidato, pero sabe que llegado el momento del voto la población se inclinará por algún candidato. “Estamos siempre firmes. Por ejemplo, en Achacachi han reprimido a los masistas, no los dejamos ni registrar a sus militantes”, relata.

Estanislao Quispe es dirigente gremial en Achacachi. El sindicalista observa un panorama extraño en la zona. Recuerda que en la anterior elección había campaña intensa, pero ahora -por la complejidad política que vive el municipio- el proselitismo es casi nulo.

“No sé si (los partidos) no se animan a llegar acá (Achacachi) o la misma gente no quiere saber nada de política. Puede haber un voto castigo al MAS, pero también hay que ser conscientes de que en las comunidades el señor Evo Morales tiene respaldo”, dice Quispe.

Achacachi vivió un conflicto en febrero de 2017, incluso hubo toma de instituciones y saqueos. Todo fue por la gestión del entonces alcalde Édgar Ramos (MAS), acusado de corrupción y que hoy está en la cárcel. Los denominados ‘ponchos rojos’, que viven en el área rural, lo defendieron, y los cívicos y vecinos, que son los citadinos, lo cuestionaron. Estos bloques chocaron y desataron varios incidentes en esa zona.

Freddy Huanca es parte de los ‘ponchos rojos’.

El dirigente anuncia una victoria del binomio Evo Morales-Álvaro García en las comunidades de Achacachi, incluso cree que la dupla oficialista vencerá en la ciudad. “A veces no es necesaria la campaña porque el voto es orgánico. Los ‘ponchos rojos’ estamos comprometidos con este proceso de cambio y apoyamos al hermano Evo Morales. En las comunidades estamos trabajando para que el pueblo siga en el poder”, asegura.

En las calles de Achacachi solo se vive el comercio. No interesa nada más. La población es apática a la política. No saben quiénes son sus candidatos y solo conocen a Evo Morales y Carlos Mesa de los presidenciables. Pocos hablan de Óscar Ortiz y de Félix Patzi. Los cinco demás están en el olvido.

El MAS prácticamente no tiene pisada. Solo quedan los pedidos del voto para el Sí en el referéndum de 2016 y que perdió el oficialismo. No hay más propaganda del MAS, al menos actual, no la hay. Menos de Comunidad Ciudadana (CC), de Mesa, ni de Bolivia Dice No (BDN), de Ortiz. Se ven pocos afiches del partido de Patzi, pero están lejos del centro de Achacachi. Jeremías Conde vive cerca a la plaza y relata que los partidos no llegaron a ofrecer sus propuestas. Menos los postulantes a diputados y senadores.

Las apariciones

Zulay Mamani es la candidata del MAS para la circunscripción 15, que comprende varios municipios que bordean el lago Titicaca y Achacachi. La postulante informa que el pasado lunes estuvo haciendo campaña en la comunidad de Chijipina Grande, que es parte del municipio de Achacachi.

“Estuvimos en un ampliado y se trazó las metas de la campaña. Estuvimos en varios lugares, como Ancoraimes, Huarina, Huatajata y muchos más. Nos falta mucho y llegaremos a todos los municipios de nuestra circunscripción. En Achacachi sabemos que la situación es difícil, pero estamos seguros que la población está agradecida con el hermano Evo Morales por el desarrollo del municipio”, remarca Mamani.

El candidato de esta zona por el MTS, Eloy Capcha, afirma que en Achacachi existe mucha ‘bronca’ con el MAS y partidos de la oposición. Asegura que llegó a varias zonas de este municipio y le garantizaron el voto. “La campaña viene desde hace mucho tiempo. Somos orgánicos y estamos seguros de que una buena parte de los ‘ponchos rojos’ está con el doctor Félix Patzi”, recalca.

Los postulantes de CC, Genero Flores Limachi, y de BDN, Sandra Ramírez, aseguran que llegarán a Achacachi ofreciendo su programa. Flores dice que Mesa estará en la zona en los próximos días.

Las zonas del lago Titicaca viven la campaña con mucha timidez. El MAS se adueñó de los espacios y es la organización que más propaganda hace en estos municipios. EL DEBER visitó las localidades de Huarina, Huatajata y Batallas y evidenció que el MAS y el MTS tienen más presencia.

En Huarina el oficialismo tiene una casa de campaña y promociona en varias zonas a su candidata Zulay Mamani. Algo similar sucede con el MTS, pero con menos intensidad. Se auspicia más a Patzi que a su postulante a la circunscripción 15. Los otros partidos, como CC y BDN, no aparecen en los murales.

Juana Flores vende pescado frito en la carretera. Es de Huarina y al frente de su negocio se mira el nombre de Zulay Mamani pintado con letras azules. Dice que no la conoce, que no pasó por el lugar para entregar su propuesta. Eso sí, sabe que gente del MAS está haciendo campaña, sobre todo los fines de semana.

Por el lago Titicaca

En Huatajata la situación es similar. El ritmo del pueblo está más enfocado en sus asuntos comerciales y lo político pasa a segundo plano. Esta zona turística recibe a muchos visitantes los fines de semana. De igual manera solo el MAS y el MTS tienen afiches y paredes pintadas a su favor.

Zulay Mamani estuvo el pasado fin de semana en este municipio e inauguró una casa de campaña que los días comunes está cerrada. Alberto Quispe se inclina al MAS. Es un poblador que apoya a Evo Morales y poco le interesa la polémica por su cuarta reelección consecutiva.

Su esposa, Jacinta Quispe, tiene una visión diferente. Mira a su pareja y sonríe. Tímida dice que será difícil que el oficialismo pueda ganar en esta área. El matrimonio atiende un puesto de venta de abarrotes.

La circunscripción 15 tiene un electorado variado. Congrega localidades del altiplano paceño y también del norte amazónico. Este espacio electoral comprende los municipios de Achacachi, Ancoraimes, Chua Cocani, Huarina, Santiago de Huata, Huatajata, Chuma, Aucapata, Ayata, Apolo Pelechuco, Ixiamas, San Buenaventura y Curva. Los 15 municipios suman un aproximado de 171.500 habitantes, de los cuales cerca de 80.000 personas están habilitadas para votar en las elecciones del 20 de octubre.

La circunscripción 14 comprende los municipios de Batallas, Puerto Acosta, Mocomoco, Puerto Carabuco, Humanata, Escoma, Laja, Pucarani, Puerto Pérez, Copacabana, San Pedro de Tiquina y Tito Yupanqui.

En Batallas la campaña es casi nula. Pocos quieren saber de los partidos. En el pueblo hay poca propaganda, pero en la carretera que va a La Paz el MAS se adueñó de casi todos los espacios.

Fuente: eldeber.com.bo