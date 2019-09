Encuesta: 56% responsabiliza a Evo por incendio en la Chiquitania

Un 76% de los consultados creen que el presidente Evo Morales hizo mal en demorar el pedido de ayuda internacional para combatir las llamas.



Luis Escobar / La Paz

Un 56% de las personas consultadas creen que el presidente Evo Morales tiene un grado de responsabilidad en los incendios de la Chiquitania por emitir decretos que permitían los chaqueos, según la más reciente encuesta que Mercados y Muestras realizó para Página Siete.

Cuando se consultó “¿Usted cree que el presidente Morales tiene responsabilidad en los incendios de la Chiquitania por emitir decretos que permitían el chaqueo?”, el 56% de las personas encuestadas respondieron que sí. El 35% dijo que no. En cambio, un 9% no sabe o no responde.

El experto de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano Javier Coímbra consideró que este dato refleja el voto duro del MAS. “Me parece que es bajo el grado de responsabilidad que le asignan al Presidente en el incendio. Ahí se refleja que sus propios partidarios no reconocerán que sea responsable”, declaró. Aclaró que las políticas de Estado son las que definen el rumbo del país. “En este caso, esas políticas son dañinas y perjudiciales para el bosque y tienen responsabilidad”, añadió.

La pregunta se hizo en referencia al Decreto Supremo 3973, del 10 de julio de 2019, que modifica el artículo 5 del DS 26075 y autoriza el desmonte mediante la quema controlada, o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Antes de la modificación, dicha actividad era permitida únicamente en Santa Cruz, y de manera exclusiva para tierras privadas.

En el caso de la pregunta “¿Usted cree que el Gobierno reaccionó con eficiencia y prontitud ante los incendios?”, un 67% consideró que no hubo una respuesta eficiente. Un 26% respondió que sí y un 7% no sabe o no responde.

El trabajo de campo se realizó desde el viernes 13 hasta el viernes 20 de septiembre. La encuesta se realizó a nivel nacional urbano, provincial y rural. La muestra se distribuyó en las nueve capitales de departamento, además de El Alto y 92 ciudades intermedias y rurales.

Cuando se consultó “¿Usted cree que el Gobierno hizo bien o hizo mal en demorar el pedido de ayuda internacional para combatir los incendios?”, un 76% cree que el presidente Evo Morales hizo mal en demorar ese pedido de ayuda internacional; mientras que sólo un 8% afirmó que fue buena la política de Gobierno. Un 8% cree que no hubo demora y otro 8% no sabe o no responde.

El experto afirmó que se cometió el delito de omisión de socorro. “No se hizo lo necesario y suficiente en el momento oportuno. Por más que hubieran gastado millones de dólares, nunca fue una prioridad apagar los incendios”, sostuvo.

El incendio en la Chiquitania se registra desde las últimas dos semanas de julio. Según la Gobernación de Santa Cruz, más de tres millones de hectáreas se quemaron. El 70% pertenecía al bosque.

El especialista añadió que “el Gobierno alarga el problema y espera la lluvia para mitigar el fuego”. “Demoró más de lo usual en la atención del incendio y por ello es que las llamas se siguen propagando”, sostuvo.

Ficha técnica

La encuesta se realizó a nivel nacional urbano, provincial y rural. La muestra total fue de 3.600 casos, el tamaño de muestra de acuerdo al teorema de intervalos de confianza tiene un margen de error esperado de ±1,7% y una confiabilidad de 95%. Regiones La muestra asignada por departamento fue de 400 casos, distribuidos al interior de cada departamento en relación con el peso poblacional, el tamaño de muestra de acuerdo al teorema de intervalos de confianza tiene un margen de error esperado de ±5% y una confiabilidad de 95%.

La muestra asignada por departamento fue de 400 casos, distribuidos al interior de cada departamento en relación con el peso poblacional, el tamaño de muestra de acuerdo al teorema de intervalos de confianza tiene un margen de error esperado de ±5% y una confiabilidad de 95%. Sistema El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, probabilístico, polietápico, estratificados y por cuotas. El trabajo de campo se realizó desde el viernes 13 hasta el viernes 20 de septiembre de 2019 a personas mayores de 18 años que radican en Bolivia.

Fuente: paginasiete.bo