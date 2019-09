Esclavos siglo XXI: los rincones del mundo donde todavía las personas tienen dueño, reciben azotes y se heredan como un inmueble

“Mi vecino había dicho que no iba a aceptar ser un esclavo. Como resultado, el jefe de la aldea le dio dos días para irse (…) y en un momento en el que estaba fuera de su casa mandó a un grupo a vaciarla. Fui a tratar de detenerlos y empecé a filmar lo que estaba pasando (…) La gente pensó que había sacado el teléfono para llamar a la policía, así que me rodearon, me ataron y me llevaron al jefe, que dijo que nunca había visto a un esclavo negarse a obedecer”, contó el hombre del video a France 24, sin revelar su identidad.