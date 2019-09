Benigna Irma Acne Vargas, candidata del PDC a la Vicepresidencia, confesó que le “causó risa” cuando escuchó a su candidato a la Presidencia, Chi Hyun Chung, declarar que “a la mujer se la tiene que educar para que se comporte como mujer”.

Acne, quien está a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice su candidatura, afirmó que Chi realizó declaraciones de acuerdo a las tradiciones de su país, donde “a la mujer se la protege”.

¿Por qué decidió ser candidata por el PDC?

Creo que es obra de Dios. Dios te prepara desde el inicio, soy católica. Analicé el plan de gobierno de Chi, se basa en tres conceptos: la cooperación, la autosustentación y el trabajo intenso, términos que realmente van a liberar al pueblo boliviano.

Me enteré que la candidata a la Vicepresidencia había dado un paso al costado, lo lamenté. Entonces llamé al partido, me hicieron la entrevista y después la invitación. Acepté.

¿Hace cuánto conoce al candidato presidencial del PDC?

Conocí a Chi por las campañas. Uno siempre dice “veamos a los proponentes, cómo estarán” y así lo vi.

¿Qué criterio tiene de Chi?

Es muy sincero. Tuve la oportunidad de hablar con coreanos, al inicio me parecían muy agresivos, pero esa es su cultura. Él todavía está sometido a sus normas, es pastor.

Él tiene que dar ejemplo de decir lo que se piensa, además tiene un reglamento religioso, no lo considero una persona mala.

Él teme a Dios y puede dirigir bien al país. El hombre que no tiene miedo a Dios mata, roba, engaña, no le importa el sufrimiento de la gente, pero el hombre que teme a Dios no.

Chi declaró que “a la mujer se la tiene que educar para que se comporte como mujer”. ¿Usted está de acuerdo?

Escuché las declaraciones de Chi y me han causado risa.

Más allá de esas declaraciones, como mujer digo: las mujeres necesitamos que se nos cuide, porque no podemos alzar el mismo peso que el hombre, necesitamos el cuidado, que nos respeten.

Me causó risa (ríe). Educar a la mujer, creo que lo ha dicho bajo su crianza, en el que la mujer está más al cuidado del hombre, está detrás de él. Creo que esa su tradición, pero eso no empuja ni justifica que diga que se tiene que golpear a la mujer, dice se la tiene que educar.

¿Cómo se la tiene que educar?

Es en términos de educar a la familia, implementar el respeto, cuidar a la mujer, todos vienen de una mujer, entonces tenemos que cuidar a la mujer, entiendo que esa es la forma.

Chi señala que ofrenda a la Pachamama es paganismo, ¿usted coincide con esta afirmación?

La base de su religión dice que es Dios. Personalmente, cuando mis trabajadores inician su oración en cadena lo hacen, otros siguen la tradición aymara.

Todos tenemos tradiciones diferentes, no considero que nos tengamos que llevar mal. Si yo fuera de la misma religión de Chi y tuviera sus mismos pensamientos, creo que no habría momento para decir qué está mal, sólo se diría que todo está bien. Aquí la combinación es que respetemos nuestras tradiciones y nuestra religión.

No considero que Chi sea una persona rara, él tiene principios. Además, está en el plan de gobierno, dice que se respetará religiones y tradiciones.

Sobre la comunidad LGTB, ¿qué opina?

El doctor Chi es académico, científicamente ha dado ese concepto. Él lo ha dicho científicamente. Como dije: aquí debemos respetarnos todos.

¿Conversó con Chi sobre estas polémicas declaraciones?

No hemos charlado bien sobre la estrategia de la campaña, estamos todavía a la espera de la decisión del TSE. Pero estamos haciendo campaña política para poder hacer las cosas mejor que este Gobierno.

¿Qué mensaje puede enviar a los bolivianos?

Estamos en el momento para cambiar a más, las cosas tienen que cambiar, va ser difícil, pero tenemos que ser valientes para afrontar los retos.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz

