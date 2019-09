Evo dispuso el envío del Supertanker para aplacar el fuego en Sama de Tarija

La quema de basura en una casa a los pies del Rincón de la Victoria, en el ingreso a la Reserva Biológica Cordillera de Sama, causó un incendio que hasta la noche de este domingo arrasó con 70 hectáreas. El presidente Evo Morales anunció el envío del Supertanker y un helicóptero.

“El fuego ha entrado a la reserva, la Victoria forma parte de ella, es un área protegida”, señaló a La Razón Álvaro Orozco, secretario de Medio Ambiente y Gestión Territorial de la Alcaldía de Tarija.

El incendio comenzó cerca de las 11.30 de este domingo en Rincón de La Victoria, en el patio de una persona que quemaba basura y chaqueaba en el jardín, afirmó el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz.

“Hemos pedido a la Policía que arresté al personal del domicilio que estaba provocando este incendio. Hemos dado los detalles a la Fiscalía, esto tiene que parar, aquí tiene que haber gente que vaya a la cárcel. No podemos poner en riesgo vidas y al medio ambiente. Hay de 60 a 70 hectáreas afectadas”, dijo el burgomaestre.

Esta propiedad pertenece al viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, quien aseguró que nunca chaqueó, por lo que maneja la hipótesis de que alguien quiso hacerle daño.

“Tengo un vecino que me ayuda a regar las plantas. Dice que él estaba regando, luego se fue a su casa y le llamaron indicando que había un incendio; cuando él quiso ir a apagarlo ya no se pudo controlar. Me llama la atención que eso se haya producido precisamente en mi casa”, señaló.

El fuego cedía aproximadamente al mediodía, pero los vientos lo reavivaron y se extendió. Además de La Victoria, un segundo incendio se registró en el sector de San Andrés, prosiguió Paz, pero se desconocen las causas. Éste pone en riesgo a Alto Senac y a la comunidad de Turumayo.

“Hay un arrestado, hay testigos, yo soy uno, no se puede ocultar esto. Cada vez que hay quemas (en Tarija), el 95% es por culpa de nuestra gente”, dijo Paz, tras anunciar la activación del Centro de Operaciones de Emergencia.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, se reunió ayer con el fiscal departamental, Aimoré Álvarez; el comandante departamental de la Policía, Miguel Prieto; el alcalde Paz y bomberos para asumir acciones. Anticipó que el Gobierno enviará aeronaves a la reserva.

A las 23.10, el presidente Morales confirmó mediante su cuenta de Twitter que “mañana, muy temprano, el Supertanker y un helicóptero reforzarán las tareas de apagado del incendio en Tarija”. El Supertanker es el avión cisterna más grande del mundo que sofoca los incendios en la Chiquitanía.

El Viceministerio de Defensa Civil desplazó ayer 50 efectivos de las Fuerzas Armadas a la reserva de Sama. También hay voluntarios, personal de Gestión de Riesgos de ese municipio y bomberos de la Policía. Desde las 04.00 de hoy se reforzarán los efectivos. (16/09/2019)

