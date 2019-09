Evo recuerda que autoridades de Tarija aceptaron en una primera instancia ingreso a Tariquía

El presidente Evo Morales recordó el miércoles que el gobernador y alcalde de Tarija aceptaron en una primera instancia que se ingrese a realizar exploración hidrocarburífera a Tariquía, sin embargo, luego algunos grupos rechazaron esa posibilidad.

“El alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz, y el gobernador, Adrián Oliva, han aceptado por acuerdo explorar en Tariquía, después algunos grupos se levantaron rechazando ese proyecto, no vamos a obligar“, indicó en un acto público de entrega de un mercado en Tarija.

Morales advirtió que lo mismo ocurrió cuando quisieron hacer exploración hidrocarburífera en Muyupampa, departamento de Chuquisaca, donde expulsaron a la empresa Total, por lo que tuvieron que llevar esa inversión al lado de Santa Cruz donde encontraron gas.

“Ahora se arrepienten de haber expulsado a la empresa en Muyupampa. Aquí nos dicen no queremos que entren a Tariquía, ningún problema, en otros departamentos se están rogando por inversión, en Beni, Pando, en el Chaco tarijeño, si no quieren inversión en Tariquía ningún problema, pero después no digan que no hay inversión en Tarija“, agregó.

Acotó que, si se quiere más obras, el Gobierno nacional está obligado a invertir para nuevas empresas e industrias para que generen divisas para cumplir con obras.

