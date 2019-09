Exorcista: Hay más casos de los que uno piensa

EN SUCRE LA IGLESIA LLAMA A LA CALMA TRAS EL CASO DE HUACARETA.

El Sedes diagnosticó inicialmente psicosis múltiple, pero continúa con la valoración de más de 30 estudiantes de Huacareta

CASOS. El informe médico preliminar indica que hay una psicosis colectiva en un internado de Huacareta. Gentileza

Sucre, Chuquisaca.- Tras la presunta posesión demoniaca identificada por un sacerdote en San Jorge de Ipati (Huacareta), el religioso autorizado para realizar exorcismos en La Paz Waldo Riveros afirmó que existen más casos de los que uno piensa y «decir no existe, no me pasa a mí, no soluciona nada».

Hizo estas declaraciones anoche durante una entrevista en Cadena A, tras el revuelo que causó la situación de una treintena de estudiantes revelada ayer por CORREO DEL SUR conocidas las declaraciones del sacerdote y el alcalde del municipio.

El religioso Riveros, que tiene un curso sobre exorcismo, dijo que tiene la delegación de monseñor Edmundo Abastoflor para realizar estas prácticas. Apuntó que no lleva la cuenta de los casos que atendió y reveló que a veces las personas que solicitan ayuda no regresan o sí vuelven porque el problema resurge.

“Hay parejas de hermanos, hay niños, hay personas jóvenes, en la mayoría mujeres, pero hay también varones, hay ancianos, hay una infinidad (…) Mientras más pasa el tiempo se vuelve como una planta más fuerte (…) Yo he atendido a personas que por una travesura de este tipo (juego de ouija) han empezado a tener síntomas fuertes 15 años, 20 años más tarde. No es algo que uno tiene que dejar de lado. Decir ‘no existe, no me pasa a mí’, no te soluciona nada”, reveló al afirmar que el problema es más profundo porque la sociedad se está alejando de Dios.

En Sucre, el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, fue el primero en pronunciarse. En una conferencia de prensa, pidió mantener la calma y la serenidad: “Son fenómenos que pueden suceder que requieren un estudio profundo para conocer las causas”. Admitió que la Iglesia católica reconoce casos a lo largo de la historia, pero remarcó que para calificar lo sucedido en Huacareta como “posesión” se requieren estudios psicológicos y psiquiátricos.

Al recordar que el Vaticano va muy despacio en estos casos, dijo que él haría una buena confesión a cada uno de los estudiantes y, a partir de ello, acudiría a profesionales porque puede tratarse de esquizofrenias o histerias colectivas.

Reveló que la Arquidiócesis no tiene un sacerdote delegado para hacer exorcismos –aunque en Bolivia sí los hay–, por lo que insistió en una oración, una bendición y un tratamiento médico profesional.

CORREO DEL SUR accedió la tarde noche del lunes a declaraciones del Director del Sedes; del sacerdote de Huacareta, Andrés Salazar; del alcalde de ese municipio, Daniel López; y a una carta con fecha de 11 de septiembre enviada al Arzobispado de Chuquisaca.

INFORME MÉDICO

“Sería el primer caso de psicosis múltiple, el último informe nos dice que ya son 36 jóvenes”, informó la tarde de ayer el director del Sedes, Enrique Leaño, al manifestar que si bien “no es algo muy frecuente” se conoce de casos en los cuales se requirió el apoyo de la parte religiosa.

