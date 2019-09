Expertos aseguran que declarar desastre nacional no afecta la soberanía de Bolivia

Página Siete / Madeleyne Aguilar A. / La Paz

Especialistas explican que declarar desastre nacional no vulnera la soberanía. Un pronunciamiento oficial permite que organizaciones internacionales activen fondos y ayuda técnica destinados a los países declarados en Desastre. Para el país significaría un mayor acceso a cooperación para combatir el incendio de la Chiquitania, en el oriente del país.

“La destrucción masiva que está sucediendo es un tema que no se puede dejar solamente como una competencia exclusiva de un Estado, porque ya ha sido desbordado hace mucho tiempo. La retardación de las acciones está generando consecuencias a corto, mediano y largo plazo”, aseveró el abogado especialista en relaciones internacionales Alejandro Durán Sarmiento.

A la fecha el fuego ha devorado tres millones de hectáreas, de las cuales el 44% corresponde a cinco áreas protegidas de Santa Cruz, según un reporte del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales (Satrifo). La superficie quemada representa el 74,5% de los 4,1 millones de hectáreas afectadas a nivel nacional.

“Es un espacio territorial grande, por eso no se trata de un trabajo de dos o tres días. Pero está ya controlado y organizado con todo el personal. Son 5.500 personas desplazadas”, declaró la semana pasada el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, en entrevista con Página Siete.

Para el director de la fundación Solón, activista e investigador en temas ambientales, Pablo Solón, el Gobierno no quiere declarar desastre por un tema de imagen. “Estamos en vista de unas prontas elecciones nacionales”, advirtió.

Desastre y soberanía

La Ley N° 602 de Gestión de Riesgos y el Decreto Supremo Nº 2342, que la reglamenta, definen el desastre como un “escenario de grave afectación y/o daño directo a las personas, sus bienes, medios de vida, servicios y su entorno, causadas por un evento adverso de origen natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la región afectada”.

El 17 de agosto, la Gobernación cruceña se declaró en desastre natural. Al igual que otras instituciones hasta hoy solicita al Gobierno central que emita la misma medida a nivel nacional. El pedido ya ha sido negado en más de 20 oportunidades.

“El desastre sucede cuando un país ha perdido toda su institucionalidad, control o capacidad para administrar la emergencia o el conflicto. Declarar desastre es, poco más, entregar la administración del país y del tema a un organismo extranjero”, dijo el canciller Diego Pary, en una entrevista con medios estatales.

El especialista Durán señaló que, tras una declaratoria de desastre, otros Estados, organismos internacionales u organismo no gubernamentales (ONG) pueden brindar ayuda humanitaria y créditos al país afectado. Por normas internacionales, estos actores están impedidos de cometer injerencia.

“Muy claramente, en acuerdos y memorandos de entendimiento internacional, se especifica que no se trata de una intromisión por parte de un tercero. Cuando el Estado solicita la ayuda, es él quien va a coordinar y tener la tutela del procedimiento que se va a seguir”, especificó.

Solón recalcó que la declaratoria de desastre es un procedimiento establecido por ley en el que no se menciona una vulneración a la soberanía. Es más bien un llamado a que haya una mayor ayuda internacional.

“La afirmación del Canciller lamentablemente no tiene nada que ver con lo que dice la ley. El tema de violación de soberanía o entrega a terceros es un absurdo que fácilmente se desmiente cuando uno lee la Ley 602 y su reglamento”, declaró.

Explicó que, si bien puede haber ayuda internacional sin declarar Desastre Nacional, ésta se incrementa si uno reconoce que está en una grave situación que le está desbordando. “El Gobierno no quiere declarar desastre por un tema de imagen”, advirtió.

El incendio ya lleva más de 40 días sin poder ser apagado en su totalidad. Consultado, sobre cuándo se prevé apagar el fuego, el viceministro culpó a una anomalía en el clima.

“Todo está en función de las condiciones climáticas. Si son desfavorables para una estrategia que se plantea, entonces no lo vamos a poder controlar. Si se eleva la temperatura es incontrolable. Esos son los factores que hacen que no se concluya el trabajo”, dijo Cabrera.

La Cruz Roja responde a declaratorias, UE a una lista

Cuando la Gobernación de Santa Cruz declaró Desastre departamental ante el incendio de la Chiquitania, la Cruz Roja brindó socorro con fondos económicos para emergencias. El monto sería mayor y la ayuda más rápida si se declarara a nivel nacional. La cooperación de la Unión Europea (UE) se concretó cuando el Estado boliviano les hizo llegar una lista oficial de necesidades.

Al ser una organización de carácter voluntario, cada año la Cruz Roja atiende desastres cíclicos que suceden en el país. “Ha habido una respuesta espectacular interna, porque el año pasado, por las inundaciones, logramos hacer talleres en los nueve departamentos con autoridades locales. Esto permitió una activación muy favorable para el incendio”, destacó el presidente de esa entidad, Gonzalo de la Fuente.

Las filiales departamentales enviaron donativos hasta Santa Cruz: Roboré, San Ignacio de Velasco y Concepción. Luego de esa primera respuesta, se declaró desastre departamental.

“Esa declaratoria nos permitió acceder al Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre”, explicó De la Fuente.

Añadió que cuando la Declaratoria de Emergencia es rápida, la ayuda también lo es. “Si hubiera una declaratoria nacional, nosotros justificaríamos mayor acción operativa. Se puede ampliar. Depende de una evaluación”.

En el caso de la UE, “tras la solicitud oficial de cooperación del Gobierno boliviano, han puesto en marcha un operativo internacional de ayuda humanitaria”, declaró a Página Siete Wálter Mur, oficial de prensa de la delegación. Precisó que “las decisiones que el Gobierno tome o no, no han limitado la cooperación”

“Hasta ahora 67 personas han llegado, entre los que hay expertos internacionales de lucha contra el fuego”, señaló.

La Cancillería informó que la la CAF cooperó con 300 mil dólares, del BID con 200 mil, Naciones Unidas 150 mil. Se suma Fonplata con 100 mil dólares, la FAO con 500 mil, y del ALBA con un millón de dólares.

Punto de vista

Alejandro Durán, abogado internacionalista.

“Es un imperativo gestionar ayuda”

La gestión de ayuda internacional en caso de desastres naturales es un imperativo necesario y urgente frente a las necesidades que afligen al país en cuestión. La respuesta solidaria cumple cuatro objetivos: a) proporcionar un trato respetuoso con la dignidad humana para aliviar el sufrimiento causado por los desastres; b) neutralidad; c) imparcialidad; d) independencia.

Como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado afectado tiene un margen de apreciación para determinar la existencia de una emergencia pública: dirige, controla, coordina y supervisa las operaciones. Claro ejemplo fue Chile, tras el terremoto de 2010.

Entre las más relevantes regulaciones del Derecho Internacional Público está el Convenio de Tampere de 1998 (Art. 3.1) de las directrices de socorro. Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastres, de 1991. Y las directrices, resoluciones, principios y declaraciones de las organizaciones: Cruz Roja y la Media Luna Roja.

“Estamos controlando poco a poco y de forma eficiente todos los incendios. Por eso no hemos visto conveniente declarar desastre”.

Min. Defensa, Javier Zavaleta

“Declarar desastre es cuando el Estado dice: aquí me quedo, me rindo, no puedo más. Y los bolivianos nunca vamos a decir eso”.

Vicepresidente Álvaro García Linera

“La dimensión de los damnificados todavía es pequeña. Los indicadores que tenemos no nos dan para llegar a una declaratoria”.

Min. MMAyA, Carlos Ortuño

“No es capricho o soberbia el no declarar desastre nacional. No estamos desbordados ni económica, ni técnicamente como Estado”.

Min. Com. Manuel Canelas

“Hay gente que tiene un complejo de inferioridad y por eso piden declaratoria de desastre, declarar ante el mundo que somos incapaces”.

Min. Gob. Carlos Romero

