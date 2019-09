Expresidente de la Magistratura niega extorsión a Michel y confiesa que hace campaña por reelección de Evo

Ex Presidente Magistratura niega extorsión, dice que está en campaña por reelección de Evo Morales

El ex Presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque Cruz, negó la acusación de extorsión en su contra y el supuesto cobro realizado a Omar Michel de $us. 100.000 para no publicar unos audios. Choque dijo que lo acusan de audios que desconoce, dijo estar dispuesto a someterse a una investigación sobre denuncias en su contra. Aceptó que como cualquier ciudadano fue a pedir trabajo al Consejero de la Magistratura pero negó haber pedido pegas para sus allegados.

La ex autoridad judicial reveló que esta siendo campaña para el MAS porque considera que Evo Morales es la mejor opción de Gobierno para los bolivianos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]