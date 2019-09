Felix Patzi el pasado lunes en su despacho en la Gobernación de La Paz. Foto.Marco Aguilar / Página Siete

Luego de diversas reuniones en la oficina, el gobernador de La Paz y candidato por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, atendió a este medio la tarde del pasado lunes para hablar de su propuesta, de sus rivales y lo que pueden deparar las elecciones generales de octubre.

Vestido con un blazer blanco y camisa naranja, comenzó a exponer su pensamiento y aseguró que más allá de los resultados que arrojen los comicios, para su persona no importa si llega a ser o no presidente de Bolivia, sino que su propuesta e ideas se vayan consolidando en el país. Pese a todo, se encuentra confiado en que el MTS se ubicará entre los tres primeros lugares junto a Evo Morales y Carlos Mesa.

¿Señor Félix, cuáles son los ejes de su propuesta para llegar a la presidencia?.

-El Movimiento Tercer Sistema, en primer lugar, más que un programa es una ideología que se ha construido en función a la crítica al liberalismo y contra la libertad de mercado y competencia perfecta que son una utopía y el socialismo. Después para fundamentar esa libertad impulsaron el sistema capitalista donde prima la explotación del patrón al trabajador y la enajenación de las decisiones. Nosotros no criticamos el diagnóstico que hace de la realidad el marxismo, pero sí su planteamiento ideológico y el tipo de búsqueda de sociedad que es el socialismo

En lo económico decimos que será difícil que el trabajador sea libre sólo con la estatización y economía planificada, eso quita libertad. En lo político el socialismo apuesta por el monopolio de un partido y opta por eternizar una persona. El tercer sistema plantea la soberanía del pueblo y que este se apodere del excedente económico. Eso es posible sólo cuando eres propietario de la empresa y al mismo tiempo del trabajo.

Usted fue ministro de Evo y candidato por el MAS a la Gobernación, ¿por qué se distanció de ese partido?.

– Como ministro de Educación, he planteado cambios, como un giro para descolonizar la educación, pero eso no entendió el MAS, ni los maestros que creyeron que íbamos a liberalizar la educación y declarar profesión libre, por eso pidieron mi cabeza. El MAS ya no era compatible con el tercer sistema, yo planteé que no haya ya partidos y que el pueblo decida a través de sus organizaciones, pero el MAS dio un giro hacía el partido único y a eternizar en el poder a una sola persona. Fue un conflicto con la élite letrada del MAS, no con el pueblo. Ni Evo entiende lo que es el tercer sistema porque sólo cree que debe existir la izquierda o la derecha o el capitalista o socialista.

-Las encuestas no le dan opciones a usted, ¿insistirá en llegar al poder?

– Mi meta de transformación es mas importante que las encuestas, que están mal. Hay tres tendencias, una que subsiste el MAS, peor con una intención de voto que ya no es ascendente que jala al 30%; el otro es el tercer sistema, la gente que apostó al MAS y depositó sus esperanzas, esos nunca se irán a la derecha, se vendrán con el tercer sistema, nosotros obtendremos un 30%. La derecha que está dividida entre Mesa y Ortiz no supera el 30%. Lo que yo planteo es una autodeterminación real del pueblo y ese es un pensamiento nuevo que desafía al mundo.

Este planteamiento va a ser atractivo en 15 años, ahora es sólo el momento de socializar, yo puedo salir o no presidente, no es la meta, la meta es socializar el pensamiento y transformar la sociedad. El modelo comunal es un pensamiento que se está construyendo. No hay empresas encuestadoras independientes, ninguna maneja recursos propios, responden al pago de alguna empresa o partido y en función de eso arrojan los resultados. Yo hice cuatro encuestas, donde primero estoy con 31%, luego 26% y 16% y la cuarta está por salir y el promedio definirá cómo estamos.

-¿Según sus encuestas, quiénes lideran?

– Sólo están el MAS, nosotros, Mesa y Óscar Ortiz.

¿Dónde su movimiento tiene mayor presencia y está pisando fuerte?.

-_Estamos en todo el país, pero creo que tenemos debilidades en Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. En el resto de los departamentos, yo creo que tenemos bastante apoyo. En La Paz, El Alto, y provincias la disputa sólo será entre el MAS y nuestro movimiento.

¿En una eventual segunda vuelta entre Evo y Mesa a quién apoyaría?

_ -No habrá segunda vuelta, el MAS ya no busca mayoría absoluta sino diferencia de 10% y que no haya segunda vuelta. Si no logra esto va a desconocer resultados. Intentará hacer fraude para lograr el 10% de diferencia, pero si logra imponerse en poder otra vez, el MAS ya no tendrá mayoría en laAsamblea.

-¿Su movimiento a quién busca restarle voto, al MAS?

-Eso está definido, la gente que aparece en las encuestas con No Sabe, No Responde, son quienes van a votar por nosotros.

¿Qué pasará con las empresas estatales, si usted es presidente, las va a mantener?

Pueden seguir existiendo pero van a ir desapareciendo poco a poco cuando fomentemos a las empresas comunales donde los trabajadores ya no serán empleados.

¿Qué va a pasar con YPFB, ENDE, Entel, va mantener esas empresas en manos del Estado?

Los recursos naturales estratégicos deben seguir en el Estado, de modo que generen la cantidad de excedentes para distribuir, petróleo y gas es un ejemplo. El indicador para estar en el Estado es que generen excedentes. Por ejemplo alimentos, lácteos jamás debieron ser estatales.

¿Que hará con BOA, si llega al poder?

– Debe ser un emprendimiento asociativo o privado, no debería manejar el Estado.

¿En el sector hidrocarburos, no debería ser la empresa privada la que arriesgue, por ejemplo en exploración?

– Hay que ver la cadena, la extracción del gas debe estar en manos del Estado y en la cadena de industrialización se podría dar espacio al sector privado, depende de cuánto generen de excedente, si es muy básico lo que generan como para sólo crecer, se debería dejar al sector privado y que paguen impuestos.

¿Qué propone para mejorar la justicia?

-La justicia debe volver en su administración al pueblo a través de sus organizaciones representativas como por ejemplo juntas vecinales que pueden controlar y juzgar los delitos. Una violencia intrafamiliar puede controlar mejor un vecino y conciliar en lugar que los abogados estén peleando. Así desaparecerían jueces, fiscales jueces, corrupción. Los tres males de la justicia son el mercantilismo, burocracia y retardación. Los fiscales y jueces deben permanecer sólo para delitos contra el Estado y que afecten a la sociedad. Acá los jueces deben ser elegidos por examen de competencia realizado por las universidades. El tercer sistema es un pensamiento que desafía, el liberalismo ha enajenado el poder económico, la administración de justicia, la élite y el político definen el destino del pueblo. Las normas y leyes jamás deberían decidirse por los políticos sino por la colectividad.

¿Que las juntas vecinales decidan, no generaría mayor violencia. Por ejemplo, no podrían decidir que se linche a una persona?

Eso ocurriría si no hubiese ley; en estos casos, la ley debe ser clara y juzgarse luego de una investigación. Se debe fortalecer las instancias técnicas, la Policía en lugar de llevar a un fiscal sus diligencias, puede llevar los casos a las juntas vecinales.

¿Surgió una polémica porque usted planteó que los feminicidios se originan porque la mujer ha entrado a la política y ha separado a la familia. Se ratifica en esta postura?

– Yo afirmo que el problema es que nuestras normas están hechas desde el punto de vista del liberalismo. Las leyes de protección de la mujer y niñez son individualistas, se promociona al varón como enemigo y competencia. Se han perdido los principios de familia, que son los de respeto mutuo, complementariedad; no hay ningún problema si la mujer sale adelante, se la apoya. Lo único que dije que las normas deben ser hechas en función a la protección de la familia para erradicar los feminicidios porque mientras haya competencia en la familia eso seguirá, cuando ya no hay cooperación surge el conflicto. La mejor forma de eliminar los feminicidios es a partir de la educación familiar.

EN UNA PALABRA

Evo Morales Es un “dictador plebiscitario”. Eso significa que es una persona que no respeta las normas, la Constitución Política del Estado (CPE), ni la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero y que se valida en el poder en las elecciones manipulando al pueblo.

Es un “dictador plebiscitario”. Eso significa que es una persona que no respeta las normas, la Constitución Política del Estado (CPE), ni la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero y que se valida en el poder en las elecciones manipulando al pueblo. Carlos Mesa Es un “asesino” por los sucesos de octubre de 2003.

Es un “asesino” por los sucesos de octubre de 2003. Óscar Ortiz Es un “racista”.

Es un “racista”. Katarismo Es un pensamiento ideológico que permitió reflexionar y diagnosticar la realidad tal como es en el país.

Es un pensamiento ideológico que permitió reflexionar y diagnosticar la realidad tal como es en el país. Nacionalismo Soberanía

Soberanía Nacionalización Es una estatización.

“Fabricando adobes me ayudé cuando era un estudiante”

En 2010 Felix Patzi fabricó 1.000 adobes para cumplir con un castigo que le impuso una comunidad de la provincia Aroma como castigo para que fuera redimido por conducir en estado de ebriedad.

El candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema asegura que en su época de estudiante, se ayudaba económicamente con la elaboración de estos materiales para la construcción. Ofrecía sus servicios para ganar unos pesos.

“Yo así he estudiado, en El Alto hacer 1.000 adobes para mí era un ingreso de por los menos 200 bolivianos en un contrato de una semana”, recuerda.

El candidato a la presidencia expone sus ideas y propuestas para el país.

Foto:Marco Aguilar / Página Siete

Sin embargo, señala que ahora ya nadie fabrica adobes debido a que toda la gente emplea ladrillos para construir sus casas. “La fabricación de adobes pasó a la historia, tampoco se cómo elaborar ladrillos porque es otra tecnología, se requieren otras habilidades y se emplea un horno. Mucha gente trabaja como albañil para ganarse la vida y conocen la técnica”, indica.

En 2010 según una publicación de la Prensa, Patzi manifestó entonces que el servirse una copa permitía madurar ideas y que se conocía más a una persona en ese estado (bebido) que sobrio.

Hoy sigue pensando que la cultura del país está basada en la bebida. “En las provincias, en mi comunidad se compartía cuatro veces al año . Es una integración cultural, autoridades, el pueblo, todos compartíamos. Nuestra cultura está basada en la bebida, aunque ahora se ha tergiversado y la gente se excede en el consumo”, precisa.

El candidato a la presidencia destaca que la bebida que más le gusta es la cerveza, pero sin excesos.

Cuenta que los fines de semana le gusta mucho ir a Ciudad Satélite a comer un buen ceviche con su familia, mientras aprovecha para hacer el mercado. Luego de almorzar, en la tarde se dedica a escribir, leer o revisar los trabajos de tesis de sus alumnos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) donde es docente titular hace más de 20 años.



“Antes cocinaba seguido desde mis 13 años hasta los 28 años, tenía que hacerlo todo los días. Cocinaba comida de pobre, una sopa o un ají de fideo”, recuerda con nostalgia.

En la actualidad sólo ayuda en la cocina cuando tiene tiempo. “El chairo paceño es mi especialidad, al igual que el arroz con verduras, nadie me iguala. Incluso una señora me pidió que le dé la receta para preparar ollas grandes, yo sólo cocino para la familia, no puedo hacer grandes cantidades”, cuenta con orgullo.

Patzi en las últimas elecciones le ganó el pulso al MAS y obtuvo el voto de la gente para ser Gobernador de La Paz.

Hoja de vida

Académico Es sociólogo, tiene una maestría, un doctorado y 12 títulos publicados, entre ellos Etnofagia estatal e Insurgencia y sumisión.

Es sociólogo, tiene una maestría, un doctorado y 12 títulos publicados, entre ellos Etnofagia estatal e Insurgencia y sumisión. Orígenes Patzi es aimara, Santiago de Llallagua.

