Fiscalía afirma que no se desvirtuó la participación de Revilla en el caso Alpacoma

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó hoy que las medidas sustitutivas empleadas contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por el deslizamiento de Alpacoma, no fueron revocadas en su totalidad debido a la existencia de supuesta participación en el hecho investigado.

Las medidas sustitutivas «se han revocado en parte, significa que se establece todavía la continuidad de la investigación. No se ha revocado todavía el artículo 233 numeral 1 que es donde existen riesgos de participación en el hecho que se está investigando», consideró Alave.

Ayer, la Sala Penal Tercera revocó las medidas sustitutivas a Revilla y ahora la autoridad edil podrá defenderse en libertad por este caso.

Por su parte, el fiscal de materia en el caso, Marco Antonio Rodríguez, indicó que no existen «riesgos procesales» y que por ello se dispuso que el burgomaestre de la urbe paceña pueda defenderse en libertad.

«Si no existen riesgos no hay razón alguna para aplicar esas medidas (sustitutivas) (…), en este caso se ha visto que no existen riesgos procesales y por eso se ha dispuesto que este ciudadano (Luis Revilla) se defienda en libertad», afirmó Rodríguez.

El pasado 22 de agosto, el juez Primero de Instrucción Penal de El Alto, Rolando Chaca, dictó detención domiciliara con permiso laboral en contra del burgomaestre paceño por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma.

