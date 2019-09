Fiscalía imputa a Ximena Valdivia por depósitos millonarios en cuentas de PAT

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó imputación formal contra la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión P.A.T Ltda, Ximena E.V.F., por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, quien habría ordenado a funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002- 2003.

El Fiscal asignado al caso, Samuel Lima, explicó que existen indicios que establecen que en las cuentas bancarias de P.A.T. Ltda, se habrían identificado una gran cantidad de depósitos con sumas elevadas de dinero en efectivo, en las gestiones comprendidas en los años 2002 y 2003, con un total de Bs 3.474. 805 y $us 195.953 las mismas que habrían sido depositadas por concepto de préstamo a PAT por cuenta de la empresa ITACA S.R.L. que tenía como socios a los mismos de la empresa PAT, sin embargo los depósitos presuntamente no pasaron por cuenta de ITACA SRL.

Según Lima, en la gestión de 2003, se han registrado montos económicos depositados en cuentas de P.A.T. por un total de Bs 618.400 y $us 63.000 los mismos que habrían sido por concepto de “anticipos y cobros facturas de cliente Bola Ocho”, los socios mayoritarios de la Empresa Bola Ocho Producciones S.R.L. eran Juan C.V.F. (hermano de la imputada) y Luis F.G. V. con un capital de Bs 1.000 cada uno.

Del total del depósito realizado por Ximena E.V.F. y el personal subalterno de PAT Sixto P. H.; José L.S.V.; Tatiana P.; Mirza A.A.M.; Diego S. y Ernesto V. se tiene un total de Bs 3.474.805 y $us 195.953 (1.469.648 bolivianos) total en Bs 4.944.453 y los depósitos de la empresa Bola Ocho Producciones son de Bs 618.400 y $us 63.000 (Bs 472.500), haciendo un total de Bs. 1.090.900

ima dijo que la imputada hasta la fecha no ha demostrado la procedencia ni el origen de los montos económicos y se cuenta que en las declaraciones testificales de Sixto P. H, José L. S. V, Mirza A. A. M. y Ximena M. A. P, los mismos coinciden, que las ordenes de depositar dinero a cuentas de P.A.T. provenían de la ahora imputada quien era Gerente General de P.A.T.

El Fiscal Lima adelantó que el Ministerio Público solicitará las medidas sustitutivas a la detención preventiva para asegurar la presencia de la imputada durante la investigación. Agregó también que entre los actuados se amplió la investigación contra Tatiana K.P.B. y Diego S.F, por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en grado de Complicidad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook