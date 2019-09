Fuego de la Chiquitania cerca a Evo

Página Siete Digital / La Paz

El fuego de la Chiquitania también está cercando al presidente y candidato del MAS, Evo Morales, cuando faltan 38 días para las elecciones generales del 20 de octubre. Los candidatos de oposición interpelaron al Mandatario para que declare desastre nacional y asuma su responsabilidad por permitir la quema de bosques permanentes.

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, demandó a Morales que declare «desastre nacional» «por el bien del bosque chiquitano y de Bolivia». “Han pasado 45 días desde que la Chiquitania está en fuego por culpa de la decisión suya de una ley y un decreto que permite el chaqueo en un área de bosque permanente. ¿Cuánto tiene más tiene que seguir sufriendo Santa Cruz?, ¿cuánto más se tiene que seguir destruyendo el bosque chiquitano?» cuestionó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Carlos D. Mesa Gisbert @carlosdmesag Le exijo a @evoespueblo, por el bien del bosque chiquitano y de Bolivia, que declare desastre nacional.

Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro Javier Zavaleta calificó ayer de político el pedido de declaratoria de desastre nacional y lamentó que se pretenda generar pánico en la población sólo por ganar votos. “Todos los que están queriendo hacer política con el incendio que reflexionen, es decir, no es sano, no es de una persona honesta. Querer hacer política con el incendio, pedidos de declaratoria de desastre y abrogación del decreto son asuntos políticos”, dijo la autoridad.

Zavaleta pidió no sobredimensionar la situación actual de la Chiquitania porque a la fecha sólo se registra un promedio de 700 focos de calor por día, que –según dijo- «es la media de todos los años en la Chiquitania desde 2015”.

Shirley Franco, candidata a vicepresidenta por la alianza Bolivia Dice No, llamó “impostor” al Jefe de Estado que ahora busca una tercera reelección consecutiva. “El Presidente resultó ser un impostor en la defensa de la Madre Tierra” y denunció que el MAS “tiene una visión depredadora del medioambiente”.

Demócratas Bolivia ✔ @DemocratasBo Sobre la negativa de @evoespueblo a declarar desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía, @ShirleyFrancoR afirmó que el mandatario demostró ser un impostor en la defensa de la Madre Tierra

Franco también dijo que el incendio en la Chiquitania demuestra la “incapacidad” del Gobierno de apagar las llamas y debe recurrir a más ayuda internacional.

El candidato presidencial por esa alianza, Osca Ortiz, también dijo que Morales no quiere declarar desastre nacional “por no reconocer su incapacidad, para no quedar en evidencia con una política equivocada de promoción de asentamientos humanos en áreas forestales que no son aptas para ello” lo que ha generado este “descontrol de los incendios».

Demócratas Bolivia ✔ @DemocratasBo Ya son 17 días desde que @OscarOrtizA envió una carta a @evoespueblo en la que demanda se declare zona de desastre y emergencia nacional a la Chiquitanía por los incendios que afectan a la región. Demócratas Bolivia ✔ @DemocratasBo “No quieren declarar desastre nacional por no reconocer su incapacidad, para no quedar en evidencia con una política equivocada de promoción de asentamientos humanos en áreas forestales que no son aptas para ello, han provocado este descontrol de los incendios»

Unidad Nacional (UN) también demandó la declaratoria de desastre nacional. «Exigimos que Evo Morales deponga la actitud que le impide declarar desastre nacional solamente por razones político-propagandísticas, que este gobernante antepone a las necesidades del país y de su gente. Morales debe dejar pensar en sí mismo y comenzar a velar por todos los bolivianos» señala un comunicado de esa tienda política.

La asamblea del Comité Pro Santa Cruz también demandó la declaratoria de emergencia ante la quema de casi dos millones de hectáreas de bosque.

Página Siete Digital