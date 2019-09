Fuego y muerte

El vocero y coordinador del grupo de bomberos franceses que llegó a Bolivia hace unos días dijo que no tienen fecha de retorno a su país en vista de que los incendios de la Chiquitania se mantienen activos y por momentos se reactivan y se vuelven incontrolables. El experto dijo que sus brigadistas tienen mucha experiencia en este tipo de emergencias y que el año redondo se la pasan viajando adónde los necesiten, incluyendo países desarrollados y con abundantes recursos como Suecia, España o Estados Unidos, que no tienen problemas en declarar estado de desastre y abrir las puertas a la ayuda internacional. Si el Gobierno boliviano hubiera actuado a tiempo, con mayor racionalidad y menos soberbia, hace mucho que estuvieran trabajando cientos de bomberos como los franceses, que saben lo que hacen y lo ejecutan con efectividad. No estuviéramos dependiendo de voluntarios que además de la buena voluntad arriesgan sus vidas. Ya van cuatro muertes y el desastre aumenta.

Fuente: eldia.com.bo