Gabriela Posta busca ampliar su palmarés en levantamiento de pesas

La deportista valluna Gabriela Posta Taraña, que hace unos días cumplió 26 años, logró tres medallas de plata en el campeonato sudamericano realizado el año pasado en Cochabamba, además obtuvo muchos lauros a nivel internacional y es múltiple campeona nacional y departamental en levantamiento de pesas.

Por su destacada actuación, obtuvo dos veces el Premio Kanata, en 2011 y el año pasado, además de otros reconocimientos como campeona y subcampeona.

– ¿Cómo incursiona en este deporte tan exigente?

– Empecé a practicar levantamiento de pesas a mis 17 años (2010), además de otros deportes, emulando a mi padre (+), que también fue futbolista y practicaba gimnasia.

– ¿Cuándo comenzó a competir?

– Luego de entrenar muchas semanas fue en la temporada 2010 que debuté en una competencia oficial y tuve la satisfacción de clasificarme campeona departamental, lo que me permitió integrar el equipo nacional que participó en el campeonato sudamericano que se realizó en Iquique, Chile. Logré la tercera ubicación en la categoría 53 kilos.

Estos mis logros me motivaron más a que intensifique mis entrenamientos y en 2011 fui subcampeona en el torneo sudamericano realizado en la ciudad de Santa Cruz, además retuve el cetro departamental.

Mientras que en 2012 logré el tricampeonato departamental, además el título en el campeonato nacional realizado en Oruro en la categoría 53 kilos.

En la temporada siguiente (2013) conseguí el bicampeonato en el nacional que tuvo por sede la ciudad de Oruro y me consagré tetracampeona departamental y logré el cetro en el torneo municipal en la categoría 53 kilos.

En 2014 fui campeona municipal y departamental en La Paz (63 kilos), donde radicaba ese año.

En la temporada 2015 y 2016, logré el cetro nacional en Potosí y el departamental en Cochabamba en la categoría 63 kilos.

Mientras que en 2017, ratifiqué mi condición de campeona nacional en la Copa Santa Cruz, en septiembre, además logré nuevamente el cetro departamental en Cochabamba en 63 kilos y el primer lugar en sincler-mejor eficiencia.

El año pasado fue el mejor de mi carrera deportiva, ya que conseguí tres medallas de plata en el torneo Sudamericano realizado en nuestra ciudad en forma simultánea con los Juegos Sudamericanos, en los que me ubiqué en el sexto puesto, ya que habían muchas rivales de buen nivel. Además, retuve el título departamental y nacional en el campeonato realizado en el mes de junio en Potosí. Todas mis participaciones fueron en la categoría 59 kilos.

Este año ya me consagré nuevamente campeona departamental en 59 kilos.

– ¿Quiénes fueron sus entrenadores?

– El instructor David Coca me entrenó desde 2010 hasta 2012 y con él conseguí muchos títulos, después se retiró porque la asociación ya no le pagaba.

Después fue Alex Amonzabel hasta 2014, año en el que se retiró por motivos personales. Después entrenaba sola.

– ¿Qué otros deportes practicó?

– Hasta mis 20 años practicaba en forma simultánea levantamiento de pesas y otros deportes como fútbol; llegué a integrar la selección del Cercado en las categorías Sub-18 y Sub-20. Además, como hobbys, me dedicaba a la lucha amateur y el boxeo.

Desde mis 21 años sólo me dediqué al levantamiento de pesas y practico sola, ya que tengo conocimientos de entrenadora al haber participado en varios seminarios a nivel nacional.

– ¿Qué planes futuros tiene?

– Mis principales objetivos a futuro son batir récords en mi categoría actual, 59 kilos, a nivel nacional, con la finalidad de hacer crecer este deporte con la realización de muchas actividades, como organizar campeonatos intercolegiales y mejorar mi capacidad actual como levantadora de pesas.

Actualmente, me preparo para competir en los próximos torneos nacionales y locales, pero mi mayor sueño es participar en los Juegos Sudamericanos de 2022, con sede por definir, y buscar nuevos lauros.

«Practicar algún deporte sirve para tener una vida más saludable y además te permite ser más responsable en todas tus actividades».

«Cuando una persona se apasiona por un deporte, siempre busca ser mejor cada día y busca la victoria en todas las competencias en las que participa». Gabriela Porta. Deportista valluna

FICHA PERSONAL

Gabriela Posta Taraña

Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1993

Lugar: Cochabamba

Padres: Rubén (+) y Reyna

Hermana: Estephania Claudia

Deportes: Levantamiento de pesas, lucha amateur, boxeo y fútbol

La atleta realizó cursos para entrenadores:

Gabriela Posta participó en el curso técnico para entrenadores de levantamiento de pesas, organizado por Solidaridad Olímpica y el Comité Olímpico Boliviano en 2014 en nuestro país. En el mismo logró la mención de entrenador técnico de levantamiento de pesas.

Además, fue juez de levantamiento de pesas en la Escuela de Sargentos Max Paredes en Tarata, el año pasado.

Asistió al curso técnico de entrenadores de levantamiento de pesas del 2 al 9 de diciembre de 2014 en La Paz.

Fue entrenadora de un gimnasio de levantamiento de pesas en La Paz en 2014.

Participó en un curso técnico de entrenadores de levantamiento de pesas y suficiencia y búsqueda de talentos de pesas, del 28 de abril al 5 mayo de 2015 en La Paz.

“No contamos con ambientes para entrenar”

“Estoy indignada, porque la asociación no cuenta con ningún apoyo, ya que antes entrenábamos en ambientes del estadio Felix Capriles y no pagábamos, pero desde hace tres años que nos desalojaron con nuestros equipos de pesas para hacer refacciones en ese escenario para los Juegos Odesur 2018. Estamos trasladándonos de un lugar a otro para entrenar, ya que no encontramos el espacio adecuado y nosotros mismos (los deportistas) en cada traslado pagamos el alquiler por los espacios que nos ceden los gimnasios para entrenar”, dijo Porta.

“Actualmente, estamos practicando en el GYM BULLYS, ubicado en la Melchor Pérez y Tadeo Haenke. Ojalá el Sedede (Servicio Departamental del Deporte) nos devuelva el ambiente del estadio Capriles”, puntualizó la deportista cochabambina.