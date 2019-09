Google lanza una especie de Tinder para encontrar películas recomendadas

Con frecuencia accedemos a sitios web de recomendaciones de películas en busca de un nuevo título. Muchos de ellos se basan en el clásico sistema de «si a gente como tú le gusto esto, a ti también te gustará«, y en general nunca fallan, como hace Goodreads con los libros.

Ahora Google quiere entrar en el sector con un nuevo proyecto.

Se trata de una serie de funciones que se pueden ver ya en Estados Unidos. Cuando buscamos «What’s good to watch», muestra recomendaciones con una serie de tarjetas de películas para que indiquemos si nos ha gustado o si no, para que conozca mejor nuestros gustos y muestre la recomendación adecuada.

Para empezar podemos elegir qué suscripciones de TV y películas ya tenemos, para que nos indique al final dónde podemos ver el título deseado. Luego, recibiremos recomendaciones personalizadas para todos estos servicios.

Para mejorar las sugerencias, Google está utilizando un sistema de tarjetas similar a Tinder. Tendremos una sección llamada «Las mejores opciones para ti», y si pulsamos en dicha sección, abriremos un carrusel donde podemos deslizar hacia la derecha o izquierda para marcar Me gusta o no me gusta. Al pulsar en el nombre del programa, veremos una tarjeta emergente con información sobre el programa y dónde puede ser transmitido. Es posible buscar términos específicos como «comedias de los años 80» o «documentales de animales», por ejemplo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Aún no se sabe cuando llegará a otros países.

Fuente: https://wwwhatsnew.com