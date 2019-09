Gustavo Pedraza: Mucho dinero tarijeño se ha dilapidado

Conferencia de prensa de Gustavo Pedraza en Tarija:

“Mucho dinero tarijeño se ha dilapidado. Se han construido rodeos, estadios, canchas y no se han hecho hospitales, no se ha comprado remedios. No se han consolidado las oportunidades económicas para los jóvenes. No hay trabajo, no sólo en Tarija, sino en todo el país”, dijo el candidato vicepresidencial por CC, Gustavo Pedraza en una rueda de prensa en la ciudad de Tarija.

Acotó que “el caudillo ya no tiene credibilidad. El caudillo ha concluido su ciclo. No ha resuelto los problemas principales de los bolivianos en trece años. Tenemos un país con corrupción completa, de cuerpo entero. Tenemos una Policía sometida al poder político y también con niveles de corrupción insostenibles; una justicia dominada por el poder político. Tenemos una salud mal atendida. Se han hecho palacios, se han comprado helicópteros y aviones de lujo, pero no se ha construido el hospital, la posta, no se han comprado camas para las maternidades. Entonces, ya es tiempo de que Evo Morales y García Linera se vayan, porque así lo ha mandado la gente el 21 de febrero y así lo va a volver a definir el 20 de octubre”.

«Evo Morales destruyó las instituciones y ahora está destruyendo la naturaleza»

Agregó que “Evo Morales ha destruido las instituciones, y ahora está destruyendo la naturaleza. Los incendios que tienen a la vista, pero sobre todo el desastre gigantesco que tenemos en la Chiquitania es la evidencia irrefutable de que Evo Morales es el más grande depredador de este país”.

El candidato vicepresidencial de CC añadió que “con un cinismo descarado, el presidente Morales se va a Nueva York, a las Naciones Unidas, a decir justamente lo contrario… que todo está bajo control y que él es un defensor de la Tierra. Todo esto es falso, porque lo que nos ha demostrado en estos últimos dos meses, es que no tiene idea de proteger los bosques. Es el hombre más insensible y más indolente frente al desastre que hemos tenido en la Chiquitania que todavía arde y que nos ha quitado gran parte de nuestro bosque seco chiquitano”.

Queremos un estado transparente

Por otra parte, Gustavo Pedraza desmintió terminantemente declaraciones del presidente Evo Morales, quien “ha vuelto a decir ayer que queremos, como CC, un estado privatizador. Desde Tarija le decimos que lo que queremos es un estado transparente, un estado que sirva, no un estado que sea dominador o perseguidor. Queremos que el poder se desconcentre. Un estado que apoye y fortalezca las autonomías. Un estado, sobre todo, amigo de las regiones. Amigo de Tarija que tanto le ha dado al poder central y no ha sido devuelto”.

“Nadie va a privatizar nada…”.

Consultado sobre la posible privatización de las empresas públicas, Pedraza dijo: “Lo que vamos a hacer es quitarle al MAS las empresas de las que se ha apropiado. El MAS maneja todas las empresas públicas y lo hace como si fuera su feudo. No hay ninguna autoridad en ninguna empresa pública que haya sido designada como dice la Ley, por mérito, por competencia. Todas las autoridades han sido nombradas por el carnet político, por la lealtad política”.

Agregó: “Nadie va a privatizar nada. Lo que vamos a hacer es rescatar esas empresas públicas que han sido dilapidadas y destrozadas por el gobierno de Evo Morales. Generan gasto, porque cada año pierden dinero. San Buenaventura pierde cada año cerca de 18 millones de dólares. A BOA el otro día le han asignado 17 millones de dólares, Quipus es una pérdida total…”.

El Estado, feudo de militantes del MAS

Por otra parte, el candidato vicepresidencial de CC, manifestó que Evo Morales lo que hecho es “llevar a su militancia a trabajar en el Estado. De 200 mil trabajadores que tenía el Estado el 2005, ahora hay más de 400 mil… O sea ha convertido al Estado en un campo de fuentes de trabajo para su militancia. Los que están bien son los masistas. Ellos están con trabajo formal, con seguro médico, con aporte de pensiones, y la gran mayoría de los bolivianos no está bien…”.

