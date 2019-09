Hallan en Jerusalén un sello de hace 2.600 años perteneciente a una figura bíblica influyente

Sello de arcilla de hace 2.600 años, de la época del Primer Templo, utilizado para firmar documentos importantes.

«El sello fue marcado por el primer ministro en el reino de Judá y sin duda es un hallazgo muy importante», asegura el arqueólogo Eli Shukron.

Arqueólogos israelíes descubrieron recientemente en la Ciudad Vieja de Jerusalén un sello de arcilla de 2.600 años de antigüedad con una inscripción que hace referencia a un personaje nombrado varias veces en la Biblia.

El sello data del siglo VII a. C., de la época del Primer Templo, y era utilizado para firmar documentos importantes y mantener las cartas cerradas de camino a su destino. En su superficie aparece una inscripción en hebreo antiguo con la frase: «Perteneciente a Adonías, el mayordomo real», recoge The Times of Israel.

Sello de arcilla de hace 2.600 años, de la época del Primer Templo, utilizado para firmar documentos importantes. / cityofdavid.org.il

De acuerdo con el arqueólogo Eli Shukron, responsable de la excavación, el mayordomo real era un ministro de alto rango muy cercano al rey, con una considerable influencia dentro del reino de Judá.

«Es la primera vez que hacemos este tipo de descubrimiento en Jerusalén, en una excavación arqueológica. El sello fue marcado por el primer ministro en el reino de Judá y sin duda es un hallazgo muy importante«, resalta Shukron.

El objeto del tamaño de una diminuta moneda —tiene un centímetro de diámetro— fue recuperado hace unas semanas de trozos de tierra de una excavación cerca del Muro de las Lamentaciones en 2013.

La figura del mayordomo real es nombrada en varias ocasiones en la Biblia y aparece por primera vez en la lista de ministros del rey Salomón. El nombre de Adonías, por su parte, también se repite. Entre los personajes bíblicos más famosos llamados así se encuentra un hijo de David que aparece en el segundo de los libros de Samuel y en el primer Libro de los Reyes.

Otros dos notables Adonías son un levita durante el reino de Josafat de Judá (871-849 a. C.), nombrado en Crónicas, y un tercero que aparece durante el gobierno de Nehemías, en el periodo del Segundo Templo, alrededor de los años 465-424 a. C.

