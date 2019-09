He convocado al Fiscal General para que informe al Senado porque no avanza el proceso contra el Señor Wilber Choque, ex Presidente del Concejo de la Magistratura, por manipulación en la designación de jueces y vocales de los Tribunales de Justicia. https://t.co/KN3kx9K596





Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo



