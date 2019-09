Humberto Peinado: ‘Repondremos las relaciones económicas con EEUU e Israel’

El acompañante de Víctor Hugo Cárdenas busca darle un impulso a la economía con la reducción de los impuestos nacionales. Con 38 años, es un abogado y pastor evangélico crítico con la ideología de género y propone restablecer relaciones económicas con Estados Unidos y el Estado de Israel.

— ¿Qué le impulsó o animó a ser candidato a la vicepresidencia por UCS?

— Víctor Hugo Cárdenas siempre habló de hacer un proyecto con la juventud y es el único que tiene un acompañante milenial. además parto de una articulación de la iglesia evangélica.

— ¿Cuál su trayectoria profesional?

— Tengo 38 años, soy casado y tengo una hija de un año y cuatro meses. Soy un profesional abogado que ejerzo desde hace 10 años la profesión y me mantengo por el ejercicio libre de la abogacía.

He sido docente universitario y también tengo un poco de participación en la administración pública, ya que fui parte del despacho del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

— ¿Cuál es la visión o posición religiosa que tiene?

— Soy pastor ordenado en la Iglesia Cristiana de la Familia (ICF), ejerzo hace más de siete años el ministerio, trabajo ad honórem como una forma de contribuir a la sociedad.

He sido pastor y consejero familiar. Tengo mucha experiencia en lo que es el servicio social en las iglesias; centros de rehabilitación, comedor popular y otros.

— ¿Qué destaca dentro de la propuesta que tiene?

— Yo creo que lo más importante en nuestra propuesta es el modelo económico. Nosotros proponemos una reducción drástica, a menos de la mitad, de los impuestos nacionales donde contemplamos cero tributos para los jóvenes emprendedores.

Esta propuesta va a permitir oxigenar a Bolivia, va a descomprimir a un sector privado que se siente muy golpeado. Va a permitir que mucha gente invierta y se generen emprendimientos pequeños, grandes y medianos y con ello multiplicar los empleos.

— Las ideas de la Plataforma Por la Vida destacan en su discurso. ¿Que figura legal debe tener el aborto en Bolivia?

— Yo soy fundador de la Plataforma por la Vida y la Familia y en ese sentido creemos que hay que respetar lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) que el Estado defiende la vida y lo que dice el Código Niño Niña Adolecente; que la vida se contempla desde la concepción.

No creemos en el aborto, la eutanasia, ni en ninguna otra forma de quitar la vida.

— Pasaron 10 años sin restablecer embajadores con Estados Unidos, ¿cómo deben ser las relaciones con ese país?

— Proponemos restablecer las relaciones con todos los gobiernos que son amigos y con quienes podamos generar proyectos de cooperación económica a nivel internacional.

Hay que restablecer relaciones económicas con Estados Unidos. Vamos a restablecer relaciones económicas con el Estado de Israel, vamos a reconocer a Jerusalén como su capital.

— Un candidato propone tratamiento psiquiátrico a quienes tienen una diferente orientación sexual. ¿Comparte usted esta postura?

— No la comparto, hay que evitar los fundamentalismos religiosos. Yo soy un pastor y creo que voy a gobernar para toda Bolivia. Tenemos que tener un principio de respeto por todos, Jesús amó a todas las personas, que yo no comparta la tendencia o inclinación sexual de una persona, no quiere decir que voy a atacarlo. Hago defensa de la vida y la familia hace 10 años y jamás he atacado a la persona, ni lo haré.

Mi lucha no es contra la persona homosexual, mi lucha es contra la ideología de género, contra el adoctrinamiento que quieren establecer a nuestros niños en los colegios al decirles; que ellos tienen la libertad de escoger si son hombres o mujeres.

— ¿Qué propuesta de gobierno tiene al respecto?

— Nosotros proponemos cero ideología de género en los colegios. Vamos a erradicar cualquier vestigio de ideología de género en el sistema educativo. Proponemos que sea el padre y la madre quienes brinden la educación e identidad sexual. No el Estado.

También proponemos una escuela de padres, que además ayudará a lucha contra los feminicidios la violencia familiar. Debemos fortalecer valores y principios. Proponemos crear un ministerio de la familia que también contemple los derechos humanos y los derechos de la mujer para trabajar en problemas latentes y visibles en la sociedad.

— El acceso al mar es un tema importante para Bolivia, ¿qué plantea en este tema?

— Primero que se esclarezca el bochorno internacional en el que nos metió el presidente Evo Morales con el señor Carlos Mesa. Que rindan cuentas de los errores que han sepultado nuestro anhelo de acceso al mar.

Nosotros vamos a establecer caminos jurídicos para poder tener un acceso soberano al mar. Con un gobierno amigo de los países de Latinoamérica, que no va tener ideología, se va a poder construir puentes y eso nos va a permitir, de manera pacífica, lograr un acceso soberano al mar.

Perfil

Nombre: Eric Humberto Peinado Méndez

Profesión: Abogado

Abogado y evangélico

Nació en 1981 en la ciudad de Santa Cruz. Estudió Derecho y posteriormente trabajó como docente universitario. Es pastor evangélico y uno de los fundadores de la Plataforma por la Vida y la Familia.

