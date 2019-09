Indígenas exigen a ministro Romero demostrar su acusación de financiamiento de la X Marcha

ANF.- Dirigentes indígenas manifestaron su molestia y exigieron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, demostrar su acusación vertida por un supuesto financiamiento de grupos de la derecha boliviana que se fugaron a EEUU y de la Gobernación de Santa Cruz a la X Marcha, convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

“Da pena todo lo que dice Romero. Si hubiéramos recibido apoyo o financiamiento de alguien tendríamos todas las mejores condiciones, pero no es así. No tenemos un solo centavo e incluso estamos haciendo cuota para nuestras principales necesidades. Así que le exigimos al ministro que demuestre que hay ese financiamiento de algún partido o de la gobernación, lo retamos a que lo demuestre”, manifestó molesto el dirigente indígena Orlando Socoré a ANF.

Hace unas horas, Romero aseguró, ante medios estatales, que X Marcha Indígena —que inició el pasado 10 de septiembre en defensa la Chiquitanía en demanda de declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales que afecta a esa región—, no representa a los pueblos de la región y que es financiada por intereses políticos de la oposición.

“La supuesta marcha indígena no es una marcha de la CIDOB, no es una marcha del pueblo chiquitano, no están ahí las organizaciones indígenas, no están ahí los dirigentes verdaderos de los indígenas. Son un grupo de personas con el auspicio de la gobernación y bajo la dirección política de la Gobernación (de Santa Cruz).

Denuncian que son vigilados

En este marco, Socoré denunció que el Gobierno tiene una clara intención de resquebrajar la marcha, poniendo incluso vehículos para que les hagan seguimiento.

“No sabemos de infiltrados, pero nos están siguiendo en una camioneta ploma, que esperamos la vamos a agarrar más allá para que se vaya. No queremos más intromisión, porque nos estamos reforzando con seguridad y está llegando más gente a esta marcha que va a cumplir el objetivo que dijimos”, relató.

Lázaro Tacó, otro de los representantes indígenas de la marcha, también expresó, a ANF, su molestia por las afirmaciones del ministro y descartó cualquier tipo de injerencia política dentro de esta movilización.

La marcha que a su paso va aumentando de integrantes exige al Gobierno que declare desastre nacional por los incendios forestales en la región de la Chiquitanía y que abrogue la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes y quemas en el oriente. El objetivo es llegar hasta Santa Cruz de la Sierra.

Esta jornada de martes partieron del municipio de San Rafael y marcharán hasta las 23.00, los dirigentes aseguran que no tienen recursos y reciben solo aportes de los ciudadanos por lo sectores donde realizan la caminata.

Romero también acusó de político el movimiento de protesta convocado por activistas medioambientales en inmediaciones de la ONU en Nueva York en esta jornada.

“Esta movilización es de carácter político de los activistas que han estado contra el presidente contra el proceso de cambio todos estos años vinculados a los políticos tradicionales que se han escapado a Estados Unidos”, dijo Romero.

