Infidelidades y engaños: la complicada vida amorosa de Verónica Castro, la estrella mexicana que nunca se casó

La actriz y presentadora se llevó varias decepciones con los hombres de los que se enamoró

Pese a que no habla con frecuencia de los hombres en su vida, de Castro se sabe que se relacionó sentimentalmente con Manuel «El Loco» Valdés, Omar Fierro, Adolfo Ángel «El Temerario» y el empresario Enrique Niembro.

Finalmente no se concretó su aparición en la serie, pero meses después Yolanda reveló que se había casado con una famosa y se desataron las especulaciones sobre quién sería.

«Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento», declaró al programa radiofónico «Todo para la Mujer».