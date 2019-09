Santa Cruz, 6 de septiembre.- Enrique Bruno, director del COED, informó que han contabilizado 56 focos de quema nuevos en la Chiquitania, y que 95 focos de quema persistentes, además hay reportados 34 incendios descontrolados.

Además indicó que el día de mañana llegarán 60 bomberos de Francia que vienen con todo su equipamiento y pidió a la población que no esté capacitada no se dirija a los incendios para no causar problemas en lugar de ayudar.

Fuente: Unitel