Insólitas propuestas electorales en Bolivia: armar a las mujeres, que ellas se queden con sus esposos en el trabajo y terapia para homosexuales

La polémica también envuelve desde el inicio de su campaña a otro candidato a la Presidencia. Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, que es postulado por UCS, incorporó en su programa de Gobierno la propuesta de armar a las mujeres para que se protejan especialmente de los feminicidas. Sin embargo y ante el aumento de las críticas a su planteamiento para reducir la violencia, aclaró que las armas deben ser entregadas sólo a mujeres mayores de edad y que tengan facultades mentales normales.”No deben darse a cualquier loca”, dijo. “Autoricemos el uso de armas a las mujeres, esta era la sugerencia: a mayores de edad, no es a cualquier mujer, sólo a las que tengan las facultades mentales normales. No a cualquier loca que discute con otra señora y después ¡bam! ¡bam! le va a meter bala; no, no. Además se debe hacer la entrega previa capacitación”, afirmó.