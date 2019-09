José L. Callaú: «Los jóvenes estamos mejor preparados que los adultos»

Es uno de los candidatos más jóvenes. Tiene 19 años, cursa Derecho y Ciencias Políticas. Postula a la tercera diputación plurinominal por UCS.

CLEIDY TORRES

— ¿Cómo llegó a ser candidato por UCS?

Gracias a Víctor Hugo Cárdenas y a Humberto Peinado (candidato a la Vicepresidencia por UCS) por el gran interés que demostraron por el surgimiento de líderes democráticos, capaces y jóvenes durante las movilizaciones en defensa del 21-F.

Fue a través de las luchas en las calles, de las protestas, de los plantones, marchas y acontecimientos que se hicieron en favor y en pro de la democracia que fui conociendo a este grupo político y comencé aasistir a las reuniones y por meritocracia me propusieron como candidato a diputado, invitación que acepté con mucho gusto.

—¿Por qué escogió UCS para ingresar a la arena política?

Decidí apoyar la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas porque, realmente, es el candidato que tiene las mejores propuestas para el país. Si uno se sienta a analizar y estudiar el plan de gobierno de UCS encontraremos planteamientos claros. Son propuestas viables y factibles para que el país pueda surgir en todos los sentidos tanto en económica política, como en lo social y lo cultural.

— Según las encuestas de intención de voto, Víctor Hugo Cárdenas está con un 6% de preferencia en Santa Cruz, ¿usted cree que es posible ganar la diputación a la que postula?

Sí, realmente el problema es que para que una encuesta pueda ser seria o pueda tener el 95% de probabilidad y el 3% de margen de error, tienen que ser en un universo de votantes mínimo de 10.000 personas consultadas, pero si una encuesta se hace en base a las 2 .000 personas o menos, lamentablemente no pueden ser considerada como serias, porque no se puede tomar a 2.000 personas como referente de más de 11 millones de habitantes.

Es decir, no confiamos plenamente en las encuestas en las que Evo Morales sube casi seis puntos en la ciudad donde históricamente ha tenido mayor rechazo, en especial ahora cuando se conoce que Evo Morales es un dictador, es un candidato ilegal, es el presidente que más ha robado y que más casos de corrupción se le han conocido.

— En caso de ganar la diputación, ¿cuáles serían sus propuestas?

Si nos acercamos al sector poblacional juvenil se pueden plantear propuestas como el pago de salarios por hora trabajada, que ha sido puesto en práctica en otros países y ha dado buenos resultados.

Esta medida permitirá que los empresarios privados contraten a los jóvenes y esto vendrá acompañado de la reducción de impuestos, entonces los que formen parte de la economía informal podrán formalizarse lo que permitirá contar con una seguridad jurídica que nos beneficiará a todos porque habrá una mayor recaudación fiscal.

Otra propuesta que se está manejado consiste en instalar Wifi gratis, es decir, acceso libre a las redes sociales en lugares públicos, ya sean universidades o centros recreación cultural. Desde la Asamblea Legislativa trabajaremos por impartir una educación de calidad, con vista científica. Para esto es fundamental reestructurar, prácticamente todo el sistema. Apostamos poruna educación que acompañe el desarrollo científico, que permita al estudiante tener una visión más crítica del mundo.

— ¿Se siente utilizado políticamente por ser joven?

Estoy ocupando una tercera candidatura titular por lo que no me siento tan utilizado. En política todo se trata de relaciones de poder y siempre habrá quien es utilizado, es decir todos nos utilizamos, yo estoy utilizando al partido, el apoyo para surgir y ellos me están utilizando tanto para que yo pueda surgir y también pueda surgir Víctor Hugo Cárdenas, entonces es algo mutuo.

No conozco lo que pase en otros partidos, pero es triste que los jóvenes quizás no carecemos de la experiencia que los mayores se adjudican tener, pero gracias a la globalización podemos estar más preparados que una persona mayor, duela a quien le duela.

— ¿Por qué cree que a los candidatos les cuesta tener un liderazgo nacional que supere el regionalismo entre occidente y oriente?

Creo que a través de los viajes uno se puede dar cuenta de que la patria es más grande que cualquier regionalismo; el amor a la tierra es más grande que el de tu región. Se debe trabajar para eliminar esa separación que existe tanto en el oriente como del occidente. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para erradicar el regionalismo y la discriminación porque somos 36 naciones, pero somos un solo pueblo, el pueblo boliviano.

— ¿Qué opinas del feminismo y de la comunidad LGBTI?

Yo estoy en contra de la segunda y la tercera ola del feminismo porque, en mi criterio, promueven la superioridad de un sexo contra el otro y eso no es así.

El feminismo de hoy es el que apedrea iglesias, hace escenas de desnudo, de teatralización burlándose de distintas religiones, vivimos en una época en la que nuestra tolerancia ha permitido que su intolerancia sea mayor y nos sobrepase y cuando alguien dice las cosas como las estoy diciendo yo, se lo tacha de misógino, machista y retrogrado. Sobre las personas LGBTI considero tienen derechos humanos lo que no se puede respetar como las personas humanas que son es que quieran imponer sus pensamientos en la niñez y en la adolescencia.

Fuente: eldeber.com.bo