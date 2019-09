Juan Jordán: «Iremos hasta las últimas consecuencias»

Santa Cruz.- El presidente del Club, Juan Alfredo Jordán, molesto aún, por las declaraciones vertidas por el delegado del partido Aurora vs. Blooming, indicó qué, exigirá sanción para el delegado (antes veedor) Adolfo Espinoza; además de iniciar una demanda ante el Club Aurora por discriminación y racismo.

Acerca de Adolfo Espinoza, “Dijo que no era para tanto porque no le habían tirado una casa. Así le hubieran tirado un chupete o un piano, pero el objeto le llegó a la cara, que por suerte no le dañó el ojo. Ese hombre le hace un daño al fútbol”.



«Le hicieron sonidos de animales, (a un miembro del cuerpo médico) específicamente de puerco o de chancho y eso no puede pasar en un campo deportivo. Llegaremos hasta las últimas consecuencias»



“Pagamos 30.000 dólares de multa. También quiero saber dónde se fue ese dinero, si hasta ahora no se hizo nada para evitar eso (la discriminación)” indicó.

