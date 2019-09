La historia de Melissa Blake: la mujer a la que calificaron como «demasiado fea» para selfies y ahora inspira a millones

En su blog, titulado So about wat me said [Acerca de lo que dije], la periodista de Illinois escribe sobre el amor, la moda, el estilo y el arte. Pero también, habla abiertamente sobre la discapacidad y sobre su enfermedad, incluyendo temas como la apariencia física, citas románticas o cómo los medios de comunicación tratan la discapacidad.