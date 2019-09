La novia le dijo que se vista como quiera para la boda: fue disfrazada de dinosaurio

Fue disfrazada de dinosaurio a la boda. (Facebook)

Existen novias que, a la hora de planear su boda, son más relajadas que otras que no dejan nada librado al azar. Tal fue el caso de la estadounidense Deanna Adams, quien a sus 40 años eligió ocuparse de otros temas y les dejó a sus damas de honor la responsabilidad de elegir sus vestidos. Y hubo una que se destacó en tal elección.

Su hermana Christina Meador (38 años), también una de sus damas de honor de la boda, optó por un atuendo poco convencional: un disfraz Tyrannosaurus rex. Ese traje particular se puso de moda el último año, y en julio pasado saltó a la fama por una carrera en un hipódromo donde 25 competidores corrieron con él puesto.

Lo cierto es que Christina compartió una imagen en Facebook de ella disfrazada en la ceremonia y se volvió viral rápidamente. «Cuando eres dama de honor y te dicen que puedes llevar lo que quieras… No me arrepiento de nada», escribió junto a la foto. La misma fue compartida en Reddit la semana pasada, donde recibió aún más atención. Tuvo miles de likes y comentarios.

Fue disfrazada de dinosaurio a la boda. (Facebook) Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Según consignó el medio británico Daily Mail con quien habló la mujer, para su hermana no fue un gran shock verla con tal disfraz. «Sabiendo que no soy una gran fan de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente bonito, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier ropa que elija», aseguró.

«Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesto a usar más de una vez y pensé: ‘Bueno, ella dijo algo’, y quiero que sea un disfraz de dinosaurio porque son fantásticos y siempre quise uno. Le envié un mensaje de texto para que pudiera reírse y sorprendentemente le pareció bien», contó a la sección Femail de aquel diario.

Según su relato, cuando llegó el momento de mostrarle el disfraz a la novia esta fue a la quien más le divirtió la idea. «Hacía calor. Recuerdo que me sorprendió que todo el mundo pareciera estar haciendo lo posible para evitar ver al elefante (en este caso dinosaurio) en la habitación. Me quité el disfraz tan pronto como terminó la ceremonia para disfrutar de la recepción con el vestido que llevaba debajo», aclaró la mujer.

«Cuando tu dama de honor es un dinosaurio…», compartió y etiquetó una amiga de Deanna en la red social junto al video que capturó el histórico momento. «Mi hermana es increíble y yo no estaba bromeando cuando le dije que podía ponerse lo que quisiera«, concluyó la mujer.