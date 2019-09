La última entrevista televisiva de Camilo Sesto: «Con un hijo tienes que estar al pie del cañón toda la vida»

«Sí, ahora está en México. Está grabando. Si no ha salido, [el disco] estará a punto de salir. Y cuando no graba pues se viene con su padre. Y yo he ido muchas veces. Como es la vida. Uno viene, va, viene, voy», respondió sin evadir la pregunta, antes de asegurar que estaba muy orgulloso de él, «en todos los sentidos».