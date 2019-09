Lampe se siente perjudicado por problemas de San José

Una deuda del club orureño a un ex jugador impide que la FIFA de curso a su habilitación al igual que a otros tres futbolistas. El primer efecto de la inactividad de Lampe es la no convocatoria a la selección nacional para el partido ante Ecuador el 10 de septiembre

El experimentado guardameta Carlos Lampe aseguró que se siente perjudicado por los “errores administrativos” en San José que no puede habilitarlo al igual que a otros tres jugadores. El motivo es la sanción FIFA a raíz de la deuda con el volante argentino Lizandro Alzugaray (primer semestre 2017).

“Se puede solucionar, pero eso depende de la dirigencia. Nosotros no podemos estar así por el desorden administrativo que hay en San José y por todas las deudas que se han venido por los juicios. Lastimosamente terminamos pagando nosotros los jugadores”, dijo Lampe a radio Fides La Paz.

“Lo que me contarón es que Fabol devolvió el dinero a San José porque no lo ubicaban al jugador y por eso San José no pudo honrar la deuda”, agregó el arquero nacional.

El guardameta se encuentra sin acción desde el último partido de la Verde (22 de junio ante Venezuela), en la Copa América de Brasil 2019. Tras el torneo de selecciones, el cruceño buscó migrar al fútbol argentino e inició sus trámites de naturalización.

Lampe gestionó ante Huachipato de Chile (club que tiene contrato) para hacer un nuevo documento y extender el préstamo con San José hasta finales de diciembre; sin embargo, la sanción FIFA impide su habilitación junto al brasileño Marcos Morgón, además de los delanteros Rodrigo Vargas Touchard y José Vaca.

El jugador se encuentra trabajando junto al santo para recuperar su nivel y ser un aporte para su equipo que le permita ser considerado en las nuevas convocatorias del seleccionador venezolano, César Farías.

“A la selección mayor tienen que ir los mejores y tienen que ir bien formados”, remarcó el cruceño de 32 años.

