«Las piedras volaban de todos lados»

El Bunker

13/09/2019

El fotógrafo, Samy Schwartz, quien por su labor vivió de cerca el enfrentamiento entre activistas y simpatizantes del MAS contó en El Bunker, que un grupo de gente enmascarada, que se desconoce quiénes son, fueron los que empezaron el desorden, a tirarse piedras y posteriormente el enfrentamiento que terminó con detenidos, heridos y destrozos en las casas de campañas del MAS. “Un grupo de gente con máscaras empezaron a lanzar piedras, la mayoría no es participante de ningún grupo político, ellos se identifican como cruceños”.

“Las piedras volaban, yo gracias a Dios siempre ando con mi casco”, señaló.

Schwartz, dijo que la confrontación se dio de ambos lados, activista y masistas, que no midieron las consecuencias. “La beligerancia es de los dos lados, no miran a quien están disparando el gas, las piedras que a veces caen en inocentes, afortunadamente las cosas no pasaron a mayores”.npetv

A pesar del difícil y tenso momento que se vivió la tarde de ayer en Santa Cruz, Schwartz logró plasmar los hechos en las siguientes imágenes:











Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker