Latorre: «Quizás para que me crean me tuve que haber muerto en la cancha»

El capitán de Blooming expresó su molestia con las personas que minimizaron el momento crítico que vivió al final del partido ante Aurora. El jugador se desvaneció en pleno campo de juego. Fue evacuado a una clínica

El capitán de Blooming, Christian Latorre, salió al paso este viernes para aclarar algunos rumores que molestaron al uruguayo de la academia. El volante celeste fue evacuado en camilla del campo de juego tras el pitazo final en el duelo ante Aurora (0-1) en Cochabamba. Dio un susto a causa de una descompensación.

“Voy hacer un poco crudo con lo que digo, pero quizás para que me crean me tuve que haber muerto en la cancha, pero gracias a Dios no pasó”, disparó el uruguayo. Latorre dirigió sus dardos a Adolfo Espinoza, delegado (antes veedor) del partido. El emisario de la División Profesional minimizó los incidentes ocurridos en el Félix Capriles.

“Desde que estoy en Bolivia llevo más de diez doping y nunca evité nada, me duele que salga esto, porque ustedes no tuvieron que ver a mi señora, ni a mi madre llorando, entonces son cosas que la verdad al jugador le molesta. Parece que un jugador de fútbol no es una persona, no es humano que no se puede descompensar”, agregó.

El charrúa recordó a Espinoza que equivoca su labor al emitir juicio de valor sobre situaciones que no le competen. “Él está para ver y decir lo que pasó y no para juzgar. Dentro del espectáculo está para proteger al jugador de fútbol y ser objetivo a la hora dar declaraciones”, indicó.

En la misma línea, el presidente del club, Juan Jordán, anunció en esta jornada que los abogados de la institución alistan una demanda en contra del delegado para pedir su “castigo de por vida”.

Fuente: diez.bo