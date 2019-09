Laura Dern desmiente de la manera más elegante posible que sea la nueva novia de Bradley Cooper

Algún día se estudiará por qué cada vez que un famoso rompe su relación el mundo se empeña en buscarle una nueva pareja cuanto antes. Especialmente si ese famoso se llama Bradley Cooper, al que desde que anunció su separación de Irina Shayk no hay semana en el que no surjan nuevos rumores sobre quién es su nueva conquista.

La última víctima de este fenómeno ha sido la actriz **Laura Dern, a la que fotografiaron con el protagonista de Ha nacido una estrella paseando este fin de semana por Nueva York**. Unas imágenes que rápidamente pusieron en alerta a todas esas personas incapaces de creer que uno de los hombres más atractivos de Hollywood pueda seguir soltero.

En estos casos, antes de especular por unas imágenes que podrían ser cualquier cosa, lo mejor que se puede hacer es hablar directamente con uno de los implicados para sacarnos de dudas. Y eso es lo que ha hecho en Us Weekly, que han contactado con Dern para que les contara la verdad detrás de estos rumores.

“Solo somos unos amigos estupendos, casi una familia. Somos muy afortunados de tenernos el uno al otro”, ha explicado la protagonista de series como Big Little Lies o Twin Peaks y películas como Parque jurásico. En esta última, por cierto, fue donde conoció al que fue su primer marido, Jeff Goldblum, con el que estuvo casada durante dos años.

