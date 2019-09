Llamas de hasta 20 kilómetros de largo afectan a Concepción y San Ignacio de Velasco

Llamas de unos 20 kilómetros de largo afectan a zonas de Concepción y San Ignacio de Velasco, mientras que en el resto de la Chiquitanía hay focos de calor que están siendo controlados. Los esfuerzos por tierra y aire estarán concentrados este jueves en esas zonas con fuego de magnitud, informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

Ese dato muestra parte del estado de situación en una jornada más de incendios forestales que afectan a la Chiquitanía, desde hace más de un mes. Zavaleta se encuentra en San Ignacio de Velasco y desde esa región cruceña informó que hay un promedio de entre 600 y 700 focos de calor actualmente, lo que –dijo- puede considerarse normal.

“Hay focos de calor con extensión de 15 a 20 kilómetros de largo en el norte de Concepción y San Ignacio de Velasco. Vamos a concentrar más esfuerzos, vamos a reforzar por aire y tierra (los operativos) y esperamos controlarlo en próximos días más”, explicó en una entrevista en el programa Hablamos Claro del canal estatal.

En Roboré, San José de Chiquitos, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías hay pocos focos de calor. En esas zonas trabajan militares, policías y voluntarios apoyados desde el aire con el avión cisterna Supertanker, helicópteros y avionetas.

En las próximas horas se sumará personal argentino, que ya tiene su avanzada en San Ignacio de Velasco. Es una columna de efectivos militares que están en Tartagal y en próximas horas llegarán a la zona del siniestro, explicó Zavaleta en relación a versiones de que no se permitió el ingreso de personal argentino.

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, informa que no se dejó entrar al contingente. Para Zavaleta existe una confusión y recordó que otro grupo argentino entró desde Jujuy e incluso hizo un relevo de forma poco ortodoxa, “burlando” los procedimientos vía Cancillerías.

Durante esta jornada también se reunieron alcaldes de la Chiquitanía para pedir al gobierno nacional y departamental una reunión “en la región objeto de ejecutar acciones y planes inmediatos de contingencia para dar solución a nuestros problemas a corto plazo y definir estrategias de restitución del bosque en un mediano y largo plazo».

Participaron los alcaldes David Mollinedo de Concepción; Armando Barbery de San Javier; Fabio López de San Matías; Ignacio Surubí de San Antonio de Lomerío; Julio Alviz de San Rafael e Iván Quezada de Roboré.

