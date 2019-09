Llegaron de China los vocales de Justicia, después de ausentarse 15 días

Vocales de Justicia llegan al país después de 15 días de ausentarse a China para capacitación

Los 5 vocales del Tribunal Departamental de Justicia que viajaron a China por 15 días a un curso de capacitación y que provocaron una serie de críticas de diversos sectores llegaron al país la madrugada de este lunes.

En contacto con la Red Gigavision, Carla Arancibia, manifestó que el viaje se dio con autorización de la sala plena del Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Con relación a los cuestionamientos del ministro de Justicia la vocal, Carla Arancibia, respondió señalando que no dejó ninguna causa pendiente, es una sala que está al día, no existe retardación de justicia. Arancibia dio a conocer que presentará un informe de su viaje o seguramente se va a realizar una ‘valoración adecuada’ si fue o no necesario el viaje.