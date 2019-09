No quiero volver atrás. 🚫🔙

No quiero más corrupción.

No quiero presidentes que no respeten el voto ciudadano.

No quiero un gobierno que reparta sobresueldos.

Los bolivianos merecemos gobernantes que tengan las manos limpias ✋🏽🤚🏽, que amen ♥ a Bolivia 🇧🇴 , decididos a construir el futuro que sueñan nuestros jóvenes. 👩🏽🧑🏻

Creo en una nueva Bolivia, con honestidad, seguridad y progreso, y estoy aquí para construirla, con su voto. 🗳

#VotaOscarPresidente

