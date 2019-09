Los bosques son nuestro patrimonio más preciado

No he ido a la Chiquitania a buscar publicidad, he preferido continuar en mi gestión, presentando la Ley de Protección y Defensa del Bosque Boliviano, para impedir que nuestros bosques vuelvan a quemarse. https://t.co/1Enwj3Inhs

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook





Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo