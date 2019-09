Los cinco datos que debes saber del partido Ecuador – Bolivia de hoy

Con César Farías al mando, la selección se mide ante un rival al que también tendrá como rival en las eliminatorias. Hay varios cambios en el equipo nacional con relación al último que jugó la Copa América

Mauricio Cambará F.

Oficialmente y con la selección mayor, la ‘era Cesar Farías’ se pone en marcha esta noche en Cuenca. El rival es Ecuador que está dirigido por Jorge Célico y que viene de ganarle a Perú en EEUU en un amistoso. Un buen rival para comenzar esta nueva andadura que apunta a la Copa América y luego a las eliminatorias. Aquí 5 datos:

1.- Los cambios

Bolivia formará hoy con Daniel Vaca; Óscar Ribera, Adrián Jusino, Leonel Justiniano y Marvin Bejarano; Raúl Castro, Fernando Saucedo, Juan Carlos Arce y Alejandro Chumacero; Jhasmani Campos y Rodrigo Ramallo. Cinco cambios de entrada entre los que se cuentan Vaca, Ribera, Arce, Campos y Ramallo.

2.- ¿Por qué Justiniano de central?

El volante de Wilstermann que en el anterior torneo militó en Bolívar, es habitualmente un jugador de mitad de cancha, centrado más en la marca que en otra cosa. Sin embargo, con Farías asume la posición de central, una apuesta a la que apunta el DT ahora que está lesionado Luis Haquin. Demiquel, Valverde y Carrasco, deben esperar.

3.- ¿Cómo serán los uniformes?

Bolivia jugará con camiseta, short y medias de verde. El uniforme será el mismo que ha venido utilizando en los anteriores amistosos y en la última Copa América que se jugó en Brasil. Entre tanto, los ecuatorianos jugarán también con su tradicional camiseta amarilla, pantalón azul y medias azules. Los árbitros van de negro.

4.- ¿A qué altura está Cuenca?

Cuenca es una ciudad que tiene una altura de 2.560 msnm, similar a la de Cochabamba que tiene 2.558. Fue por eso que el técnico César Farías apostó por trabajar en el Félix Capriles para este partido. La ciudad amaneció con una temperatura de 15° C y descenderá a 10° C a la hora del partido. No se descartan chubascos desde las 20:00.

5.- ¿Se lo podrá ver por TV en el país?

De acuerdo a la información ratificada por la empresa Sports TV Rights, los cables Tuves y Comteco son los únicos que han adquirido la señal en el país. Debes consultar a tu proveedor si es que lo pasarán el partido.

