Los memes están ganando la partida en la carrera electoral

¿Qué quedó del primer debate vicepresidencial? Memes, memes, muchos memes en las redes sociales en tiempos en que la política se está memetizando y las propuestas de los candidatos a la presidencia no pegan mucho.

La Red Uno organizó un debate al que asistieron el vicepresidente y candidato a la reelección al mismo cargo por el MAS, Álvaro García Linera; la diputada y candidata de la vicepresidencia por Bolivia Dice No (BDN), Shirley Franco, y el acompañante de fórmula de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza (Comunidad Ciudadana, CC).

Democracia, justicia, economía, incendio en la Chiquitania… fueron algunos de los temas seleccionados para el programa de televisión retransmitido en las redes sociales.

Franco fue con todo y contra sus dos contendientes que de rato en rato se miraron e hicieron muecas, logró dominar el ambiente y “revolcó” a García Linera casi en el piso, aunque la agilidad del practicante de deportes extremos evitó una caída en pleno set.

El Vicepresidente se defendió con números, datos y los quiso presentar como en una exposición magistral, pero la estrategia no funcionó, aunque en un par de ocasiones hizo sonrojar a la acompañante de Óscar Ortiz. Le corrigió que el debate no se realiza en Cochabamba y que la deuda externa no es 10 millones, sino 10.000 millones, como refirió ella.

Pedraza fue académico y consensuador, aunque tuvo algunos roces verbales con García Linera sobre los incendios en la Chiquitania y la corrupción. Llevó muchos cuadros para retrucar los datos de García Linera. El Vicepresidente le enrostró el decreto supremo que autorizó la quema de los documentos sobre los famosos “gastos reservados” del anterior gobierno de Carlos Mesa (2003-2005). “Ni Nerón” quemó documentos tan vitales, le dijo el Vice horrorizado.

Los problemas aritméticos del otrora guerrillero del EGTK y estudiante de matemática le jugaron otra mala pasada y marcó el centro del debate.

Indicó que cada boliviano tiene 4.000 dólares gracias al modelo económico plurinacional y las redes sociales se llenaron de memes y de tuits, en los que pidieron referencias sobre la ubicación de ese dinero que bien podría sacar de aprietos a más de uno.

Hubo alguien que propuso acabar con las deudas tributarias honrando con pagarés de 4.000 dólares a Impuestos Nacionales, entidad estatal que no tendría que desconfiar de la palabra del mandatario que no se anda con bromas.

Franco no pasó por alto la debilidad matemática del Vicepresidente. “Yo prefiero no hablar de datos ni de números con el señor (García) Linera, los bolivianos sabemos que él no sabe sumar, pero lo que sí sabe hacer bien es restar y dividir a los bolivianos”, remató.

Días más tarde, el exvocero de Carlos Mesa también abrió otro frente de fuego cruzado. Dijo que Óscar Ortiz quiso contratarlo para hacer la guerra al candidato de CC para que Evo Morales permanezca en el poder hasta 2025.

Desde BDN respondieron que tal afirmación no es cierta, sino que Ayo busca regresar a las filas de CC y quedar bien con el exvocero de la causa marítima.

La H Parlante: Los vices en debate

1. El formato fue apropiado para hacer ágil el intercambio. Los periodistas eran totalmente prescindibles, menos mal.

2. García Linera tuvo un buen papel, no fue tan arrogante como de costumbre y hasta dio de qué reír cuando casi pierde el equilibrio en el set, un acróbata consumado.

3. Pedraza se preparó para un solo tema: incendios forestales. Para hablar de ellos tenía hojas coloridas, que al no contar con apoyo de cámara, no sirvieron. Los demás temas fueron su constante debilidad.

4. Franco debutó bien, nadie sabía qué esperar de ella, y lució agresiva y segura. A ratos falló en las cifras, pero al ser cuestionada por un “matemático” sin egreso, nadie lo notó.

5. Cada quien lució lo que ha aprendido, GL, el uso de datos oficiales, GP, su paso por el ministerio encargado del medio ambiente, y SF, sus tablas parlamentarias. Cada quien con su libreto sin grandes aspavientos.

Página Siete / Juan Carlos Véliz / La Paz