Los programas que necesitas para empezar con éxito un canal en YouTube

Cada vez son más los jóvenes que quieren ser “youtubers”, y en muchas ocasiones sí existe el talento y las ganas necesarias para ganarse la vida con ello.

Ser Youtuber es crear contenido atractivo, presentarlo y saber gestionar su audiencia, algo que se ha estado haciendo en la radio y en la televisión desde hace décadas. Cuando un niño nos decía hace 30 años que quería dedicarse a la radio, nadie se reía, pero si hoy dice que quiere ser Youtuber parece que está de broma, que no es algo serio.

Tenemos que cambiar esa mentalidad y apoyar a la nueva generación de creadores, dejando claro que no estamos hablando de un juego y sí de una actividad que debe tomarse en serio, que requiere muchas horas de trabajo, mucha dedicación, paciencia y conocimientos de cómo funciona este sector.

Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo hacer un directo en Instagram que publicar un vídeo en Youtube. Es necesario cuidar aspectos relacionados con el sonido, la calidad de vídeo y la edición.

Para dar los primeros pasos, vamos a ver lo que podría ser necesario para cubrir las necesidades de software en este sentido.

1 – SONIDO

Capturar buen sonido en un vídeo de Youtube es fundamental, y para ello es necesario invertir lo suficiente en micrófonos adecuados, cuyas características dependerán de la actividad que se realice en el vídeo.

En nuestro caso, en el canal de youtube.com/wwwhatsnew, apostamos durante mucho tiempo por los micrófonos de corbata, pero al final nos decantamos por el Neewer NW-800, disponible por menos de 30 euros en Amazon. Es más visible, sí, y seguramente no es el adecuado cuando se quiere ganar movilidad, pero, como he comentado antes, todo depende del tipo de canal deseado.

Una vez capturado el audio siempre es bueno tener editores en el ordenador que ayuden a realizar alteraciones de frecuencias, modificar la velocidad, quitar el posible ruido ambiental.. y para ello nada mejor que el famoso y gratuito audacity.

Con miles de tutoriales y trucos disponibles en Youtube, es fácil comenzar a trabajar con este software, ya que solo tenemos que importar el sonido deseado y aplicar efectos, transiciones y demás funciones disponibles desde los menús.

2 – VIDEO

Hay que tener en cuenta que un Youtuber no puede contratar a un profesional de la edición de vídeo desde los primeros días, por lo que la herramienta de edición de vídeo usada no puede ser nada compleja, nada que requiera cursos de 50 horas ni tutoriales de 500 páginas.

En mi caso prefiero algo potente, sencillo y fácil de usar, algo como Movavi, editor que, por menos de 40 euros, ofrece una enorme cantidad de funciones de edición ideales para los que están comenzando.

Una de las ventajas de Movavi es que incluye plantillas de diversas categorías que pueden comprarse por separado, de forma que, si tenemos un canal de moda, podemos comprar efectos, transiciones, stickers y otros elementos de la categoría para hacer nuestro vídeo más atractivo.

En su menú lateral podemos incluir filtros, transiciones, títulos y adhesivos, siendo estos últimos de extrema importancia, ya que los canales en los que aparecen stickers informativos durante el vídeo, obtienen mucha más atención por parte de los usuarios.

Cuenta también con un modo para cargar el resultado directamente en Youtube, lo que ayuda a agilizar el trabajo.

3 – ANÁLISIS

Ya hemos grabado el audio, hemos editado el vídeo y subido a la plataforma, llega el momento de analizar resultados.

Aunque el propio Youtube cuenta con un sistema completo de estadísticas, hay muchas cosas que podrían incluirse en él, y para ello existen extensiones de Chrome que aumentan la información disponible.

Uno de los más famosos es VidIQ, plugin instalado más de 900.000 veces y capaz de ofrecer información que no se encuentra en ningún otro lugar.

Desde allí podemos obtener datos sobre puntos de abandono, SEO, tags, uso en redes sociales y mucho más, incluso sin abandonar la visualización del vídeo en cuestión.

Como veis, hay mucho que aprender, y eso que solo estamos hablando de software, no de técnicas de redacción, ni de guiones, ni de uso de la propia plataforma de Youtube, por lo que no me extrañaría que dentro de poco aparezca un Ciclo Formativo de Grado Superior especializado en el asunto.

Fuente: https://wwwhatsnew.com