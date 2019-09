Magistrado Michel tiene 45 días de vacación que finaliza recién en noviembre

Sólo si el decano del Consejo de la Magistratura de Bolivia formaliza su renuncia se extingue el proceso en su contra que radica en la Asamblea Legislativa, informó el diputado Borda.

Omar Michel (izq.), decano del Consejo de la Magistratura, el lunes. Foto: Correo del Sur

La renuncia irrevocable que comunicó Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura, recién se hará efectiva en noviembre, pues tiene 45 días vacación. La oposición advierte que en ese tiempo buscará salir “libre de culpa” de los procesos en su contra.

El viernes Michel, en rueda de prensa, informó que se desvinculará de la entidad judicial luego de cumplir sus vacaciones. “Mi renuncia será efectiva a partir del cumplimiento de mi vacación legal, pero inmediatamente cumpliré todo el procedimiento”, dijo el decano.

De acuerdo a reporte del personal administrativo del Consejo de la Magistratura, a Michel le corresponden 45 días de vacación porque trabajó como consejero un año y ocho meses, pero a ello se debe sumar su antigüedad, por los años de servicios que prestó en la entidad judicial, responsable del régimen disciplinario del Órgano Judicial.

En criterio de Lourdes Millares, diputada de oposición, Michel aprovechará los 45 días porque aún ostenta el cargo. Considera que “presionará e influirá” sobre las autoridades judiciales con el objetivo de quedar “libre de culpa” y de que su hermano Juan Michel “sea el único procesado”.

“Por el hecho de que Michel esté de vacaciones y no vaya a su oficina no significa que no ostente el cargo de consejero de la Magistratura”, afirmó Millares, quien manifestó que mientras Michel no renuncie a su cargo, continuará el proceso para un juicio de responsabilidades que existe en su contra en la Asamblea Legislativa.

El presidente de Diputados, Víctor Borda, sostuvo que por efectos de la Constitución y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los delitos de corrupción son imprescriptibles, por tanto las pesquisas contra Omar Michel “no se extinguirán”.

“Además, la Asamblea no va a suspender ningún proceso, mientras no exista la renuncia oficial ante el Órgano Electoral y la presidencia de la Cámara de Diputado y la Comisión de Constitución”, afirmó Borda, quien espera que el consejero de la Magistratura haga formal su renuncia irrevocable.

Michel debe declarar ante el Legislativo la primera quincena de septiembre.

Sobre la presunta presión que ejercería Michel sobre las autoridades judiciales, Borda señaló que “Michel, pese a estar de vacaciones, está prohibido de realizar cualquier acción vinculada a su actividad profesional. La vacación le suspende ipso facto de cualquier acción que pretenda realizar”, explicó Borda.

Millares insiste que Michel, al continuar como consejero de la Magistratura, “entorpecerá las investigaciones” que realiza el Ministerio Público.

“Creo que Michel busca el desistimiento o sobreseimiento a nivel de la Fiscalía, pues según el primer audio, el hermano de Michel dice que ‘ya está arreglado con el Ministerio Público’ y que se iba a allanar en el caso de cesación de la detención de acusado de feminicidio”, dijo Millares, quien agregó que “los colaboradores de Michel están en todo el Órgano Judicial”.

Michel está envuelto en el polémico caso Audios desde el 12 de agosto, cuando salieron a luz las primeras informaciones al respecto. En una de las grabaciones, su hermano, Juan Michel, revela presiones a la jueza de Tarija, Minerva Tárraga, para que cese la detención preventiva de un acusado de feminicidio. La jueza confirmó la presión y pidió acogerse al programa de protección de testigos.

En otro audio, su hermano revela una repartija de cargos, “mita a mita”, entre el Consejo de la Magistratura y el TSJ, para la designación de jueces, vocales ordinarios y otros. Este caso salpicó al presidente del TSJ, José Antonio Revilla. La autoridad, no obstante, negó su participación y presentó una denuncia contra el hermano de Michel.

Polígrafo El 26 de agosto, el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, aseguró inocencia y para probar ésta anunció que se someterá al polígrafo. Dijo que con este mecanismo busca desvirtuar las vinculaciones que pesan en su contra por tráfico de influencias y cuoteo de cargos al interior del Órgano Judicial.

Votos En las elecciones judiciales de diciembre de 2017, Omar Michel obtuvo 210.923 votos sobre un padrón electoral de 6.438.000 electores, es decir que ocupa este alto cargo con el 0,03% de los votos válidos. La mayoría de los electores votó nulo o blanco.

