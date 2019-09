«Me acerqué a darte la mano y recibí amenazas»: candidato del MNR denuncia que Óscar Ortiz lo increpó

Virginio Lema, candidato a presidente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) denunció en Twitter que Óscar Ortiz, su contrincante por la alianza Bolivia Dice No, lo amenazó.

«Hoy en el avión me acerqué a darte la mano a cambio recibí amenazas«, escribió el candidato emenerrista. Según su publicación, Óscar Ortiz le habría respondido: “hablas una vez más de mí y te voy a encontrar”. El hecho se produjo este sábado en un vuelo entre La Paz y Santa Cruz.

«No tengo idea (a qué se refería), me ha parecido todo tan raro porque él ha estado hasta en mi casa y yo me acerqué a darle la mano y me ha dicho que yo estaba hablando para él«, explicó Lema en contacto telefónico. «Pensé que me estaba haciendo una broma y me he reído, luego me dijo que hablaba enserio», añadió.

EL DEBER intentó contactarse con Óscar Ortiz para conocer su versión pero el teléfono se encontraba apagado. Vladimir Peña, vocero de la campaña, negó que se haya amenazado al candidato del MNR.

«Hubo un encuentro en un avión y un intercambio de palabras», explicó sin dar detalles sobre el tenor del diálogo. «Virginio quiere polemizar y confrontar con Óscar Ortiz para salir de la posición incómoda en la que se encuentra», finalizó.

EL DEBER / Maria Silvia Trigo